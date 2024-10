La joya oculta de Prime Video: la película que tienes que ver si te gustan ‘Los Bridgerton’

Las películas y las series de época se han convertido en todo un éxito tras el estreno de la primera temporada de Los Bridgerton en Netflix. Llevamos ya unos meses esperando la cuarta entrega de esta serie y los amantes de este género están siempre buscando nuevas ficciones de este género. Una de las películas de época que puede ser una buena opción es Curiosa que está disponible en Prime Video. Una cinta francesa que se estrenó en 2019, está basada en hechos reales y cuenta la vida de la famosa autora Marie de Régnier. Una historia de amor y pasión a dos bandas ya que aunque Marie se casa con el poeta Henri de Regnier, también se enamora de Pierre Louÿs, el cual también es un conocido poeta. Esta película es el primer largometraje del director francés Lou Jeunet y está protagonizada por los actores Noémie Merlant y Niels Schneider.

Si bien en la serie Los Bridgerton hemos ya visto escenas subidas de tono como la del carruaje de Penelope y Collin, en Curiosa se demuestra que en una ficción de época puede tener un gran peso la pasión, lo sensual y lo sugerente. La película sorprende porque se desarrolla en el siglo XIX en Francia en un momento en el que este tipo de relaciones a tres bandas eran muy complicadas por las convenciones sociales del momento. La cinta Curiosa se puede ver en Prime Video puede ser otra buena opción para los amantes de series de época como La edad dorada, Belgravia, Outlander, Downton Abbey o The Crown, entre otras muchas.

¿Qué ocurre en la película Curiosa?

Esta película de época está ambientada en el bello París de 1895 y está protagonizada por Pierre Louÿs, un poeta parisino que está luchando por alcanzar la fama. Hay que tener en cuenta que Pierre y su amigo Henri De Régnier están locamente enamorados de Marie de Heredia, la descarada y simpática hija de su mentor. A pesar de sus sentimientos por Pierre, Marie finalmente es obligada a casarse con Henri para poder pagar las deudas de su padre.

Todo se complica porque, a pesar de que Marie se ha casado con Herri de Regnier, se convertirá en la amante de su amigo. Con Pierre Louÿs, Marie vivirá un momento de iniciación al amor y al erotismo a través de la fotografía y la literatura. Los dos vivirán una aventura inolvidable en el París de la Belle Époque. Además Henri y Pierre se convertirán en dos de los escritores más conocidos de la Francia de finales del siglo XIX. Pierre Louÿs fue un reconocido escritor y poeta francés y Henri de Régnier un novelista y poeta que formó parte del movimiento simbolista.

Marie de Heredia fue también una novelista, poetisa y dramaturga francesa que estuvo vinculada a los círculos artísticos de principios del siglo XX en París. Esta valiente mujer escribía con el pseudónimo de Gérard d’Houville o el de Gerardine debido a que en ese momento era muy complicado ser una mujer escritora. Marie de Heredia recibió bajo el pseudónimo de Gérard d’Houville en 1918 el primer premio de literatura de la Academia Francesa por todo su trabajo, lo que la convirtió en la primera mujer en obtener este galardón.

Una cuidada producción de época

La película Curiosa ha sido dirigida por el francés Lou Jeunet al que conocemos por otras ficciones como Coup de vache, Les petites mains con Mireille Perrier y Philippe Duclos y Combats de femme. Lou Jeunet comenzó su carrera escribiendo y dirigiendo su primer cortometraje en 1995 Le Beau Pavel con Jeanne Balibar. Su primera película Tout ce qui brille contó con Isabelle Carré y Annie Girardot y fue seleccionada en 1998 en el Festival de Cine de Detectives de Cognac. Además, el director francés estrenó en 1999 La Fille préférée que obtuvo dos premios en el Festival de Televisión de Montecarlo y una nominación al Premio Internacional Emmy.

La protagonista de esta película es la actriz Noémie Merlant que interpreta el papel de Marie de Heredia. A esta actriz la hemos visto en la cinta Un año, una noche sobre el atentado a la sala Bataclan. El actor Niels Schneider da vida al poeta Pierre Louÿs y a este actor le hemos visto protagonizando Los amores imaginarios junto a Dolan y Monia Chokri. Gracias a su brillante interpretación fue reconocido con el Trophée Chopard en el Festival de Cine de Cannes en 2011.

También en el reparto están los actores Benjamin Lavernhe (C’est la vie), Camélia Jordana (Una razón brillante), Amira Casar (Call Me by Your Name) y Scali Delpeyrat (Traidor), entre otros muchos. Curiosa es una película muy original que puede ser una buena elección para los que disfrutan con este tipo de series de época y que quiera conocer el pasado de estos tres conocidos escritores franceses.