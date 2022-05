Jodie Comer, según Deadline, será la protagonista de The End we start from, un thriller sobre el fin del mundo en el que tanto ella como el actor Benedict Cumberbatch ejercerán además de productores ejecutivo. La directora Mahalia Belo (Ellen, Requiem y La canción de July) liderará el proyecto detrás de las cámaras de la que se dice que será una historia de supervivencia feminista ambientada en Londres, centrada en una familia joven destrozada por una inundación apocalíptica derivada de la crisis ambiental.

La noticia llega horas después de que Comer consiguiese su segundo BAFTA por la película dramática Help. La interprete es uno de los rostros visibles más aclamados tanto de la pequeña pantalla con series como Killing Eve, como con grandes títulos del pasado año como El último duelo y Free guy. Se desconocen los demás intérpretes que completarán el reparto, pero su presencia protagonista está oficialmente confirmada. The End we start from es la adaptación de la novela homónima de Megan Hunter, escrita en 2017. La adaptación corre a cargo de la aclamada guionista Alice Birch, quien recientemente ha conquistado el mundo de las series con Succession, de HBO.

Además de Cumberbatch y Comer, Sébastien Raybaud de Anton, Cecile Gaget y Eva Yates, Eva Yates, Leah Clarke y Adam Ackland de la productora del actor de Descifrando Enigma. Hera Pictures pone su granito de arena junto a sus tres productores ejecutivos; Liza Marshall, Sophie Hunter y Amy Jackson. Todos ellos parecen estar muy emocionados con el nuevo proyecto, habiendo firmado una declaración conjunta en la que expresan lo siguiente:

“El fin del que partimos está muy cerca de nuestros corazones. La novela desgarradora de Megan y la maravillosa adaptación de Alice presentan una historia sobre la maternidad, la separación, la agitación social y ambiental, y esos instintos primarios en nosotros que sacan momentos de alegría e inspiración del caos. Estamos increíblemente emocionados de que Mahalie y Jodie lideren este talentoso equipo creativo para hacer lo que sabemos que será una película resonante y fascinante”.

La ausencia de Jodie Comer en las nominaciones a Mejor actriz en los Oscar 2022 por su papel de Marguerite de Carrouges fue bastante sonado. Pero es que la actriz de Liverpool ya ha terminado la serie de Killing Eve, ficción en la que interpretaba a Villanelle y ahora podrá aceptar todos esos grandes proyectos que la aguardan (que no son pocos).