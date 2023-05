Jane Fonda se despacha a gusto contra Jean-Luc Godard y Robert Redford en Cannes

Jane Fonda estuvo el pasado fin de semana en el Festival de Cine de Cannes para entregarle la Palma de Oro a Justinte Triet pos su aclamada cinta Anatomía de una caída. Pero la neoyorquina no se limitó simplemente a entregar el codiciado premio francés, sino que como siempre, compartió sus opiniones sin filtro, entre ellas las de la imagen que para ella tienen el fallecido director Jean-Luc Godard y Robert Redford.

“Era un gran cineasta. Me quito el sombrero. Un gran cineasta. ¿Pero cómo hombre? Lo siento, no”, dijo la intérprete sobre la figura del director francés. Fonda, no profundizó mucho más en la figura de creador de obras atemporales como Al final de la escapada. Pero no tuvo tantos reparos con Redford, de quien tiene una mala opinión en cuanto a su relación con las mujeres. Ambos, trabajaron juntos hasta en cuatro películas, comenzando en 1967 con Descalzos en el parque. La ganadora del Oscar aseguró que en aquel momento estaba “enamorada” del famoso y guapo actor cuando lo conoció, pero que se dio cuenta de que él “simplemente tiene un problema con las mujeres”. Jane Fonda aseguró que la mala actitud de Redford no ha cambiado, pero que ahora debido a haber trabajado recientemente con él, entiende cuál es su forma de ser:

“La última película que hice con él fue hace seis años. Que tenía yo, unos 80 años o algo así. Y finalmente supe que había crecido. Cuando llegaba al plató con tres horas de retraso y de mal humor, sabía que no era culpa mía”.

Redford y Godard no han sido las únicas dianas de Fonda, quien también recordó como el director René Clément intentó acostarse con ella con el pretexto de prepararse para la actuación a lo que ella se negó fingiendo no hablar francés. Fonda ganó su primer Oscar por Klute en 1971 a Mejor Actriz protagonista, mientras que en el 79 repitió consideración gracias a El regreso. Con los años su participación profesional en la industria se ha visto reducida, pero no ha dejado de estar implicada en producciones de primera línea como Book Club: Ahora Italia u ofreciendo su voz a proyectos como Luck, la cinta de animación de Apple TV +.