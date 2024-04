Glen Powell protagonizará la nueva versión de ‘Perseguido’ que prepara Edgar Wright

Los remakes son un clásico en la producción hollywoodiense desde su propio origen y nacimiento. Pero quizás, de un tiempo para atrás, esto ha ido aumentando y las distancias entre la fuente original y la revisión de una historia se ha acortado demasiado. Cuando se produce este tipo de contenido en la industria, habitualmente tiene que ver con un motivo especial por el cual esa trama, precisa de una actualización acorde a la tecnología o recursos narrativos del ahora. Hace algunas horas, hemos podido saber que el nuevo proyecto a revisionar por parte de Paramount Pictures es Perseguido, el título distópico que Arnold Schwarzenegger protagonizó en 1987. Comandado por el cineasta Edgar Wright, el relato tendrá ahora como héroe a Glen Powell, uno de los actores más taquilleros del moment.

La noticia se anunció en la pasada CinemaCon, una cita clave para el negocio audiovisual en el que se mostraron las principales novedades de esos nuevos filmes que llegarán en los meses y años. Es ahí donde se estrenó definitivamente el tráiler de Joker: Folie à Deux y donde se mostraron en exclusiva para los asistentes, parte de adelantos tan esperados como el de Gladiator 2. El caso de Perseguido es más una cuestión de anuncio de intenciones, con el visto bueno de la productora, sobre una historia que Wright lleva queriendo devolver a la gran pantalla desde 2017 y que además supondría la primera vez en la que el cineasta no parte de un guion original.

¿De qué trata ‘Perseguido’?

Perseguido se adaptó por primera vez al cine a finales de los 80, bajo el protagonismo del héroe de acción de los 80 y 90, quien por aquel entonces estaba en el apogeo de su carrera. Dirigida por Paul Michael Glaser, se trata de una novela de Stephen King que el escritor, publicó bajo el nombre de Richard Bachman, uno de sus seudónimos más característicos. La historia se contextualiza en 2025 (esta era una fecha del futuro lejano cuando se creó el material original), bajo el marco de una Estados Unidos económicamente deprimida. Para salir de esa pobreza, los ciudadanos pueden participar en un programa de juegos llamado ‘The Running Man’, con el objetivo de ganar el suficiente dinero para solucionar sus problemas. En el caso del protagonista, necesita el dinero para curar a su hija gravemente enferma. Dicho concurso es una especie de Battle Royale de supervivencia en el que deben huir de numerosos cazadores, enviados para matarlos.

El propio director británico producirá el remake de Perseguido junto a Simon Kinberg y Nira Park. Por lo que sabemos por una entrevista a finales del año pasado, Wright dejó claro que su versión se parecería más a la novela original que el título de Glaser y que se sentiría como una película independiente en vez de una estricta revisión de la cinta protagonizada por Schwarzenegger. «Me gusta la película pero me gusta más el libro, y realmente no adaptaron el libro. Incluso cuando era adolescente y vi la película de Schwarzenegger pensé ‘¡Oh, esto no se parece en nada al libro!’».

Glen Powell: un atractivo para la taquilla

La elección del norteamericano no podía ser más acertada. Powell es uno de los actores del momento y sus números en la recaudación mundial prueban de sobra esa condición. Situación completamente novedosa para él como figura de la interpretación, ya que hace menos de una década no era ni mucho menos un rostro conocido. Sin embargo y sobre todo su participación en Top Gun: Maverick lo han puesto de moda, convirtiéndolo en un reclamo para la taquilla. Un perfil que tampoco está todavía encasillado en un género, como bien demuestra la comedia romántica Cualquiera menos tú, coprotagonizada por Sidney Sweeney. Un proyecto de Sony Pictures que cosechó más de 200 millones de dólares.

Perseguido no será el único remake en el que participará dentro de poco Powell. Este 2024 estrenará Twisters, el largometraje sobre catástrofes que Jan de Bont estrenó en 1996. En verano estrenará Hit Man, su última colaboración con Richard Linklater. Uno de los directores que más confiaron en él durante el inicio de su carrera.

Por su parte, Wright no estrena película desde 2021, año donde nos encandiló con la fantástica historia de terror Última noche en el Soho. Un cambio radical en la senda de su filmografía, pues el británico es reconocido por su vertiente cómica gracias a la llamada Trilogía del Cornetto, donde se engloban Zombies Party, Arma Fatal y Bienvenidos al fin del mundo.

Se espera que Perseguido llegue a los cines en 2025.