‘Gladiator 2’: las dos inspiraciones para el villano de Joseph Quinn no proceden de Joaquin Phoenix

El primer tráiler de Gladiator 2 llegó hace poco más de un mes y en él, encontramos varias similitudes con la oscarizada cinta original protagonizada por Russell Crowe. La primera de ellas evidentemente es la de un protagonista que busca venganza, seguido de unas luchas en la arena bajo cierto anonimato por parte del rol interpretado por Pedro Pascal. Pero a nivel antagónico, aunque la doble figura de los dos hermanos a los que dan vida Josep Quinn y Fred Hechinger haya podido recordarnos al Cómodo de Joaquin Phoenix, su influencia no ha tenido nada que ver en la construcción de Caracalla y Geta.

Joaquin Phoenix obtuvo su primera nominación al Oscar gracias al infantiloide y villanesco objeto de venganza de Máximo Décimo Meridio. Un despiadado caudillo que sume a Roma en el caos, tras asesinar a su padre Marco Aurelio (Richard Harris). Cómodo es uno de los personajes más odiados en la historia del cine reciente y una muestra de la capacidad camaleónica del actor de Joker por crear roles diferentes y magnéticos. Sin embargo, esa presencia puede ser o una influencia poderosa o un perfil excesivamente relevante como para utilizarlo como una referencia. Y por ello, el actor de Stranger Things ha querido dejar claro que a pesar de su admiración por Phoenix, su Cómodo no fue una influencia, sino que se centro en otros dos grandes intérpretes para representar al nuevo y despiadado líder del Imperio romano. Aunque dentro de poco y con su actual ritmo de trabajo, no tardará en ser él la influencia para las nuevas generaciones.

Las influencias de Joseph Quinn

Según relata el propio Quinn, tanto él como su hermano en la ficción tuvieron cuidado de tener en cuenta la actuación de Phoenix mientras creaban la suya. «Era algo por lo que sentíamos veneración, pero no queríamos…ensuciarlo con algún tipo de mala interpretación», comenzaba diciendo el actor sobre la versión del Cómodo de Phoenix. Con ello, ambos actores comenzaron a buscar actuaciones de villanos que a menudo, conseguían ser mucho mejores que los héroes a los que se enfrentaban. Una de ellas fue el que quizás haya sido el mejor enemigo de Ethan Hunt en la saga Misión Imposible: el despiadado Davian del fallecido Philip Seymour Hoffman.

Otra, es un poco más antigua y nos lleva al cine comercial de Luc Besson. Hablamos cómo no de Gary Oldman y su cínico Jean-Baptiste Emanuel, Zorg:

«¡Gary Oldman en El quinto elemento! Tiene un gusto especial por ser horrible», le explicaba a la revista Empire. En Gladiator 2, Quinn y Hechinger interpretan a dos hermanos en la vida real, Geta y Caralla, los cuales gobernaron juntos como emperadores hasta terminar enemistándose mortalmente. Dentro de esta ambivalencia de comparaciones que nos ayuda a hacernos una idea sobre lo que podremos ver a finales de año en los cines, el cineasta Ridley Scott también quiso entrar en ese rango comparativo a la propia mitología romana. «Probablemente sean el equivalente a Rómulo y Remo. ¿Sabes, los dos lunáticos que fundaron Roma pero que fueron criados con la leche de una loba? Caracalla y Geta surgieron de una forma diferente, pero probablemente tenían daño cerebral», expresaba el director.

Por su parte, Hechinger mencionó del mismo modo otra influencia no relacionada con la actuación que discutió con Scott al principio del proceso. «Hablamos mucho sobre Sid Vicious (cantante de los Sex Pistols) (…) Hablamos de muchas influencias que no te esperarías en un mundo como ese, pero que me parecieron muy inspiradoras, liberadoras y salvajes».

¿De qué trata ‘Gladiator 2’?

La sinopsis oficial de Gladiator 2 es la siguiente: «Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parta de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego, Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma».

La historia, cuenta con un reparto increíble más allá de su protagonista Pau Mescal y ambos villanos. Por un lado, Connie Nielsen y Derek Jacobi recuperarán sus antiguos papeles, mientras que el relato contará con rostros secundarios de la talla de Pedro Pascal y Denzel Washington. Joseph Quinn ha dado un increíble salto este 2024, gracias a su participación en la precuela Un lugar tranquilo: Día 1 y en la épica secuela tardía. 2025 seguirá siendo un año lleno de movimiento profesional para su figura. Por un lado porque en teoría regresará para la última temporada de Stranger Things y por otro, porque encarnará a la Antorcha humana en el reboot de Los Cuatro fantásticos.

Gladiator 2 llegará a los cine el próximo 15 de noviembre.