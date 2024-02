Se fueron de vacío: 5 grandes películas olvidadas por los Goya

Mañana se celebra la 38ª edición de los premios del cine español. Una gala en la que La sociedad de la nieve, 20.000 especies de abejas y Cerrar los ojos parten como favoritas en una noche en la que todo puede ser. Desde victorias abultada hasta una gran repartición de premios. Aunque del mismo modo, existen muchas películas olvidadas por los Goya que merecieron mucho más. Repasamos 5 filmes que en su momento se fueron injustamente de vacío:

‘Amanece, que no es poco’ (1989)

Jose Luís Cuerda nos dejó para la historia una de las comedias más importantes en la historia del séptimo arte español. Un ejemplo de surrealismo atípico que recibió tres nominaciones (Mejor guion original, sonido y efectos especiales) en la gala celebrada en 1990 y que no obtuvo ningún tipo de recompensa, más allá de que el público la recuerda ahora como un filme de culto y una absoluta referencia dentro de la cinematografía patria.

La historia de Amanece que no es poco cuenta, el regreso de Teodoro a España. Un ingeniero que da clases en la Universidad de Oklahoma que vuelve a casa para tomarse un año sabático. Al llegar descubre que su padre ha matado a su madre y para compensarle por la pérdida, le ha comprado una moto con Sidecar para viajar juntos. Juntos, viajan a un pueblo desértico de la montaña y asisten a las elecciones que se celebran cada año para escoger al cura, al maestro y a la puta. Poco a poco, irán apareciendo toda una serie de personajes estrafalarios que harán que todo se vaya de madre.

‘¡Átame!’ (1989)

Sí, el 89 no fue un gran año para determinar la capacidad de decisión de la Academia de Cine de nuestro país. Amanece que no es poco y Atame fueron las películas olvidadas por los Goya en una edición en la que ¡Ay, Carmela! Se alzó con 13 cabezones del reconocido pintor. Sin embargo, el desplante con la cinta de Almodóvar fue mucho mayor, al partir con 15 nominaciones. Átame no se llevó ningún Goya, lo que supuso la primera fricción entre los académicos y el cineasta manchego.

El filme cuenta cómo Ricky, después de pasarse la vida huyendo de los orfanatos, comienza a obsesionarse con Marina, una actriz con la que se acostó en una ocasión. Para conquistarla, decide que lo mejor es secuestrarla y mantenerla atrapada en su propia casa. Su ausencia, empieza pronto a inquietar a su hermana Lola.

‘Los sin nombre’ (1999)

Fue uno de los debuts cinematográficos más estimulantes de la década de los 90, pero ni siquiera eso le sirvió para recibir una sola nominación a los Goya. Y eso que arrasó en Sitges, con los premios de Mejor actriz, Mejor fotografía y Méliès de Plata a la Mejor película.

A partir de la novela de Ramsey Campbell, Jaume Balagueró nos cuenta un caso de asesinato que, cinco años después vuelve a resurgir por una inquietante llamada telefónica. La madre de la supuesta desaparecida contará con la ayuda de un periodista experto en temas de ocultismo. Juntos se introducirán en una trama que posee una maldad abominable.

‘Los cronocrímenes’ (2007)

Quizás no sea un título redondo ni mucho menos, pero Los cronocrímenes se ha ganado con derecho propio el título de película de culto. Nominada a Mejor Director Novel, esta cinta de viajes en el tiempo es históricamente una de las grandes olvidadas de los Goya.

La sinopsis parte de un hombre que se sumerge en un bosque después de haber visto, por unos prismáticos a una mujer. Pero de repente, un hombre con la cara vendada y unas tijeras lo ataca por la espalda. Después de huir, se encuentra con un científico y una máquina del tiempo. El fortuito encuentro desatará toda una serie de desdichas terribles.

‘Alcarràs’ (2022)

Es el ejemplo más reciente de películas olvidadas de los Goya. Carla Simón firmó un trabajo espectacular que consiguió el Oso de Oro a Mejor película en el Festival de Cine de Berlín. La propia Academia la seleccionó para representar a España en la alfombra roja. Desgraciadamente y tras 11 nominaciones, se fue injustamente sin ningún tipo de reconocimiento.

Alcarràs cuenta cómo la familia Solé, tras varias generaciones cultivando una gran extensión de melocotoneros, debe trabajar por última vez sus campos. La fruta ya no es rentable y el terreno va a llenarse de paneles solares.

