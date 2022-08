Estos son los personajes de videojuegos que merecen su propia película

La industria cinematográfica ha encontrado en los últimos años dentro de los videojuegos, un vergel de títulos que adaptar a la gran pantalla. Esta práctica no ha dejado precisamente muy buenas historias, pero el auge del mercado del streaming ha potenciado que las plataformas se impliquen directamente en la compra de los derechos de los juegos, con lo que en un futuro veremos adaptaciones como BioShock, God of war o The last of Us. Este mercado es muy amplio y en él, se pueden encontrar historias que no tienen nada que envidiar a los largometrajes originales de Hollywood. Hoy es el día mundial de esta disciplina y para celebrarlo, queremos repasar qué personajes de videojuegos merecen su propia película.

Crash Bandicoot

Junto al dragón Spyro y duplas como Ratchet & Clank y Jack & Daxter, Crash Bandicoot es uno de los personajes de videojuegos más queridos por los niños de los 90. Con tres juegos principales desarrollados por Naughty Dog para Playstation, Crash ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo. Este marsupial evolucionado gracias a los experimentos del villano Neo Córtex iba a ser en un principio la mascota oficial de la consola, pero el éxito indiscutible de la franquicia le llevó a un protagonismo incluso mayor, algo que sin duda le haría merecedor de una película propia.

Aloy

Aloy es la protagonista del Horizon: Zero Dawn y su segunda parte, el Horizon: Forbidden West y su historia, es una de las más originales y cinematográficas que el campo de los videojuegos ha proporcionado a los jugadores. Este relato de ciencia ficción tendrá una serie de Netflix, bajo la mirada del creador de la serie The Umbrella Academy. Cosa que no quita que Aloy merezca tener su propia película.

Deacon

El videojuego de Sony Pictures no funcionó tan bien en el mercado como ellos esperaban. Entre otras cosas, seguramente se deba a que el público y target de esta industria ha terminado un poco saturado de los juegos de supervivencia y zombis. Sin embargo, su protagonista Deacon es un rol realmente carismático que recuerda incluso demasiado a Daryl Dixon de The walking Dead. El motero de la Mongrel Motorcycle Clubes es uno de los supervivientes del virus engendro y ahora, trabaja como mercenario aceptando las recompensas de diversos campamentos que hay por la zona de Oregón.

Link

El protagonista de Zelda es no solamente un personaje increíble, sino que se trata de una de las figuras más míticas de los videojuegos. Lo que nos lleva a pensar que su historia fantástica podría estar perfectamente producida por cualquier major de la industria cinematográfica. Otra cosa es ya hacer que un actor de carne y hueso lleve semejante indumentaria sin hacer el ridículo.