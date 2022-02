Al igual que Netflix, Amazon Prime Video lleva muchos años apostando por generar un catálogo increíble, variado y atractivo para todos sus suscriptores. Por eso, si uno da un pequeño repaso por su plataforma de streaming, encuentra desde títulos y series de anime, comedia, ciencia ficción y los mejores documentales. Pero sin duda, el titulo más visto estos últimos días es el drama más psicológico de Amazon: Oscura verdad.

Protagonizada por Pierce Brosnan y Justin Theroux (Mulholland Drive, The lefttovers), Oscura verdad es un thriller de terror psicológico que se centra en el tema de la maternidad. Producida por Hulu y el prestigioso sello de calidad que otorga A24, está dirigida por John Lee, un cineasta capaz de moverse cómodamente por varios registros, creando cintas de renombre. En 2009 dirigió a Sandra Bullock hacia su primer y único Oscar por The Blind Side y en 2013 reunió a Emma Thomson y a Tom Hanks para conocer la historia de la creadora de Mey Poppins al conocer a Walt Disney. Tres años después, volvería a contar un drama biográfico sobre el creador de Macdonalds bajo el título de El fundador. Tampoco es la primera vez que Lee crea un producto exclusivo para una plataforma, ya que en 2019 retrató a Kevin Costner y Woody Harrelson en Netflix, como los perseguidores de Bonnie and Clyde en Emboscada final.

Ahora, con Oscura verdad, Lee nos trae el que es el drama más psicológico de Amazon que podemos encontrar este fin de semana. La sinopsis oficial la describe así: “Lucy y Adrian llevan tiempo intentando tener un hijo. Finalmente, recurren al médico Hindle, un especialista en temas de fertilidad. Después de un proceso de inseminación artificial, Lucy se queda embarazada de trillizos. A raíz de este tipo de embarazo, el doctor le asegura que su salud y la de los niños corren un riesgo peligro. Por tanto, Lucy deberá afrontar una difícil decisión, mientras alrededor de su vida y su mundo, todo comienza a convertirse en una auténtica pesadilla”.

La crítica internacional ha respondido bastante bien, elogiando el debut de su protagonista Ilana Gazer, quien interpreta a Lucy. Algunos críticos como David Rooney de The Hollywood Reporter, la ha clasificado como “una película inteligente, aterradora y original que te atrapa”.