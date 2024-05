‘Daredevil: Born Again’ retrasa su estreno en Disney +

Al igual que está sucediendo con el resto de Holllywood, Disney quiere reducir el número de películas y series que Marvel estrena cada año. Una política que va de la mano de otras decisiones del streaming, como la de Dan Lin y su apuesta por más calidad y menos cantidad en Netflix. Sin embargo, a diferencia de la “gran N roja”, La Casa de las Ideas si que ha experimentado absolutos fracasos en la gran pantalla, con perdidas millonarias para el estudio aparentemente bajo títulos que deberían haber funcionado mucho mejor en las salas. Por ello, el CEO Bob Iger ha terminado levantando el freno de mano a Kevin Feige y su equipo a través de una nueva estrategia que pasa por estrenar únicamente dos series y “como máximo” tres largometrajes al año. Estas palabras ya comienzan a escenificarse en la planificación y coordinación programática de estrenos, con la nueva fecha en la que podremos ver la ficción seriada de Daredevil: Born Again.

En 2021, el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) recupero a los personajes que la compañía comiquera le había brindado a Netflix. El gigante del streaming confeccionó en formato de serie, su propio mundo de superhéroes, aplicando una oscuridad inédita a lo que Feige y su departamento creativo mostraba en los cines. Así, de la mano de mentes creativas como el talentoso Drew Goddard, la plataforma plasmó las historias de personajes como Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist y El Castigador, para también reunir a los cuatro primeros con The Defenders, la particular Vengadores televisiva de la marca californiana. Algunas tuvieron más repercusión que otras, pero la del abogado de la cocina del infierno fue la única que obtuvo tres temporadas y el aplauso generalizado del público y de la crítica. Tanto es así que cuando las licencias regresaron al hogar de Mickey Mouse, el UCM decidió recuperar tanto Charlie Cox como Matt Murdock en Spider-Man: Sin camino a casa y en la serie Abogada Hulka como a Vincent D’Onofrio en el papel del villano Kingpin en la series Ojo de halcón y en Echo.

‘Daredevil: Born Again’, una apuesta televisiva

Visto el éxito en la audiencia del programa, Disney ha terminado por incluir a las series de Netflix a su canónica línea editorial. Un decisión que dice mucho del trabajo conseguido por la empresa liderada por Ted Sarandos. Por ello e imitando su modelo, antes de devolver al superhéroe ciego a la gran pantalla, Feige adaptará al terreno de las series el famoso arco de Daredevil: Born Again. Un proyecto que según se comentó en un principio iba a tener 18 episodios, pero que recientemente TVLine ha podido confirmar que en realidad serán 9 capítulos.

En el reparto confirmado, la serie volverá a contar con Cox, D’Onofrio y Jon Bernthal en el papel del Castigador. Completando el elenco principal tendremos a Margarita Levieva, Sandrine Holt, Michael Gandolifini, Nikki M. James y Deborah Ann Woll y Elden Henson recuperando sus papeles de Karen page y Foggy Nelson.

¿Cuándo llegará a Disney +?

La nueva fecha de Daredevil: Born Again sitúa a la serie para su estreno en marzo del 2025, aunque originalmente iba a llegar a la plataforma en este 2024. Un cambio al que también se ha sumado la ficción de Ironheart, también esperada este año. La única que parece que mantendrá su calendario será Agatha All Along, aterrizando al catálogo de contenidos de Disney + el 18 de septiembre.

Por los que se ha podido conocer de sus primeros visionados y pruebas, el primer metraje de Daredevil: Born Again terminó sumergiendo a los espectadores en secuencias especialmente sangrientas, lo que demuestra que la revisión/continuación de Disney será mucho más violenta de los esperado. El retraso se debe principalmente a la revisión creativa en otoño, coincidiendo con las huelgas del WGA (guionistas y escritores) y el SAG-AFTRA (actores), provocando un parón en la filmación prevista el pasado verano. Con menos de la mirad de los capítulos filmados, los guionistas principales Chris Ord y Matt Norman abandonaron la serie, lo que llevó a que la productora tuviese que encontrar a nuevos guionistas y directores. A finales de octubre, Dario Scardapane (showrunner de El Castigador) fichó por la serie.

Born Again es una de las historias más oscuras del personaje. En las viñetas, la identidad de hombre sin miedo es revelada por Karen Page por culpa de su adicción a las drogas. Una información que recorre por todo el mundo criminal hasta los oídos de Kingpin, el cual liquida a todos los que poseen la información para ser únicamente él, quien sepa que Daredevil en realidad es Matt Murdock.

Lejos de matarlo, el mafioso arruina su vida y su negocio hasta dejarlo prácticamente al borde de la muerte. Sin embargo, sin nada que perder, el superhéroe es mucho más peligroso que antes.