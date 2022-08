Chris Evans responde a la broma que ‘She Hulk: Abogada Hulka’ hace del Capitán América

La serie de She Hulk: Abogada Hulka ha llegado para quedarse las próximas semanas, con un capítulo semanal en el que Tatiana Maslany deberá compaginar su capacidad de ser una nueva heroína, con avanzar en su carrera profesional como abogada. El proyecto está muy alejado en tono de las últimas producciones televisivas de La casa del ratón. Moon Knight era una producción seria y ambiciosa y She Hulk trasmite una constante atmósfera de sitcom en la que su protagonista, rompe la cuarta pared siendo totalmente consciente de que se encuentra en una ficción. El primer capítulo reveló muchas conexiones de esta serie con los hechos acontecidos entre El Lapso y Endgame, algo inevitable teniendo en cuenta que Bruce Banner (Hulk) es el primo de la protagonista. Lejos de la amistad de Banner con el fallecido Tony Stark, entre primos salió a la palestra la teoría y curiosidad que durante tantos años ha circulado por internet.

Jennifer le comenta a Bruce que Steve Rogers, en su recorrido por el UCM, siempre se ha mostrado muy ocupado para tener sexo con algún otro personaje. Su arco siempre ha tenido en cuenta la historia de amor que no pudo vivir en su momento al quedarse congelado y después, tuvo que salvar el mundo, lidiar con la corrupción de SHIELD y enfrentarse a su compañero de Los Vengadores. Antes de que Bruce pueda utilizar sus contrargumentos contra la abogada Hulka, una nave espacial choca contra su coche y ambos vuelcan por la carretera, provocando heridas en ambos y marcando el origen y transformación de Jennifer Walters. De esta forma, la broma/anécdota del capi quedaba en segundo plano. Algo que recuperará la escena postcréditos.

Sí, si habéis quitado el capítulo nada más finalizar tenéis que saber que después de los créditos existe una secuencia en la que se recupera la conversación en torno a la virginidad del héroe de las barras y estrellas: “Es tan triste. Steve Rogers hizo tanto por su país y ni siquiera llegó a experimentar el sexo. ¿Viste ese trasero? Ese culo no merecía morir virgen. Me pone muy triste”, dice una Walters un tanto achispada. Sin embargo, el misterio se resuelve con la intervención final de Bruce: “Steve Rogers no es virgen. Perdió su virginidad con una chica en 1943 durante su gira como héroe en la Segunda Guerra Mundial”.

Ante esto, el actor Chris Evans ha reaccionado ante la revelación del episodio, tuiteando tres emojis de risa y llanto y una boca cerrada que vendría a confirmar la teoría.