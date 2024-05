Los amantes del cine de terror están de suerte: Amazon Prime tiene el clásico con el que vas a alucinar

Hay películas que marcan un antes y un después, no tanto por su aportación al séptimo arte, sino más bien por ser fenómenos que traspasan la cartelera y se terminan convirtiendo en un evento generacional. A lo largo de la historia del celuloide, el fenómeno que habitualmente desemboca en un éxito comercial ha tenido ejemplos clarividentes como Psicosis, El padrino o Parque Jurásico. Pero si hay una historia que ha marcado tendencia en un género y que es el mayor caso de rentabilidad económica de la industria, esa es El proyecto de la bruja de Blair. Una historia que los amantes del cine de terror pueden disfrutar únicamente en Amazon Prime Video.

Estrenada en 1999 y con un presupuesto de 60.000 dólares, esta película independiente es una absoluta referencia en el llamado found footage (metraje encontrado). Un subgénero del cine de terror en el que toda o una parte sustancial de la película es presentada como si fuese un material encontrado. Este formato narrativo suele apoyarse en una falsa veracidad y aunque hoy en día se entienda como parte del juego fílmico, por aquel entonces existió mucha leyenda urbana y rumorología en torno a la llegada a los cines de El proyecto de la bruja de Blair. Y claro, buena parte de ello sumado al «boca a boca», la convirtieron en la cinta más rentable de su momento al acumular en la taquilla mundial 248 millones de dólares. Hoy, ese puesto lo ocupa Paranormal Activity con 15.000 dólares de presupuesto y 193 millones de recaudación. No obstante, sin la existencia del filme producido por Atrasan Entertainment y Haxan films el gran pelotazo económico de Blumhouse difícilmente sería igual o siquiera existiría. Pero ¿de qué trata este tótem cinematográfico para los amantes del cine de terror?

‘El proyecto de la bruja de Blair’: sinopsis

La sinopsis de El proyecto de la Bruja de Blair es la siguiente: «El 21 de octubre de 1994, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams entraron en un bosque de Maryland para rodar un documental sobre una leyenda local, ‘La bruja de Blair’. No se volvió a saber de ellos. Un año después, fue encontrada la cámara con la que rodaron. Ésta mostraba los terroríficos hechos que dieron lugar a su desaparición».

Parte de la idea de una potente campaña de marketing que potenciase la leyenda urbana sobre el origen del material encontrado nacía de la idea de seleccionar a tres actores desconocidos que además, se interpretasen a sí mismos manteniendo sus nombres. Incluso meses antes del estreno Myrick y Sánchez lanzaron una página web en la que se notificaba de la desaparición de los jóvenes, pidiendo ayuda para encontrarlos. El portal de información IMdB contribuyó al formato (no sabemos si adrede) y cuando alguien se mentía en los perfiles del elenco de la historia, estos aparecían remarcados como desaparecidos. El extremo de la campaña llegó a tal punto que los cineastas no permitieron a los actores ningún tipo de aparición, sin poder conceder entrevistas, ni aparecer en eventos. Otra cosa no, pero la idea terminó funcionando debido al éxito y a una viralización que llegó a repercutir hasta en los familiares de los protagonistas, pues una de ellas llegó a recibir cartas dándole el pésame por la muerte de su hija.

Los amantes del cine de terror sonríen

A mediados del pasado mes de abril, los amantes del cine de terror y concretamente los fans de El proyecto de la Bruja de Blair, recibieron la gran noticia de que Blumhouse junto a Lionsgate preparan un reboot de la cinta original. «Estoy muy agradecido con Adam (Fogelson) y el equipo de Lionsgate por permitirnos jugar en su caja de arena. Soy un gran admirador de El proyecto de la bruja de Blair, que llevó la idea del terror con metraje encontrado al público en general y se convirtió en un fenómeno cultural», decía el productor ejecutivo Jason Blum tras el anuncio del acuerdo.

Con una senda paralela al resto de la industria, el equipo de Blum parece decidido a reiniciar las grandes sagas de terror, ya sea con secuelas como El exorcista: Creyente o precuelas recientes de la talla de La primera profecía.

Por otra parte, el reinicio no ha estado exento de polémica. Joshua Leonard tardó muy poco en criticar su frustración con la major, quien criticó la decisión de utilizar su imagen por dos grandes estudios cuando lleva persiguiendo a Lionsgate durante más de un mes para que participe, precisamente, en una proyección benéfica de la película original.

El proyecto de la bruja de Blair dura menos de una hora y media y, al igual que la secuela del 2016, está disponibles en Prime Video.