El actor Pau Mescal esta preocupado por si la fama de ‘Gladiator 2’ afecta a su vida

Paul Mescal es uno de los actores del momento, gracias a su reciente nominación al Oscar por Aftersun. Pero sobre todo, por su implicación en Gladiator 2. La esperada secuela tardía que Ridley Scott estrenará finales de este año. Un papel que lo pondrá en el mapa, sea buena o mala, la recepción de la crítica. Una fama que preocupa al irlandés, quien cree que si es algo que afecta a su vida, estará “en una mala situación”.

Mescal interpreta a Lucius en Gladiator 2, el papel al que dio vida un jovencísimo Spencer Treat Clark en la cinta original del 2.000. Esta segunda parte está ambientada dos décadas después de los acontecimientos que terminaron con la vida del tirano emperador Cómodo (Joaquin Phoenix) y Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe), devolviéndole el poder al senado de Roma. Por tanto, la época de la que estamos hablando se situaría sobre el 200 a.C., con Lucius liderando la nueva generación de gobernantes romanos, después de su abuelo Marco Aurelio (Richard Harris) y su tío Cómodo.

Un punto de inflexión en su carrera

La preocupación de Paul Mescal nace de una entrevista reciente para The Sunday Times, en la que habló sobre cómo sería trabajar ahora en un filme de gran presupuesto, teniendo en cuenta que el inicio de su filmografía ha estado muy ligado al cine independiente.

“No sé cuál será la diferencia ¿Quizá eso sea ingenuo? ¿Será que más gente te parará en la calle? Me deprimiría profundamente si eso fuera así y espero que no sea cierto. Tendré una respuesta el año que viene, pero si (la película) impacta mi vida de esa manera, estaré en una mala situación”, explicaba. Ese interés en mantener un bajo perfil ha sido una constante en sus declaraciones habituales. Desde la necesidad de seguir haciendo películas de bajo presupuesto hasta el estrés que le provocaba hecho de protagonizar la superproducción más importante de su carrera:

“No puedo expresar lo estresado que estoy hablando de esa película en particular, porque definitivamente es la más grande que he hecho. Me siento muy emocionado, pero es difícil alejarse un poco del legado de la película. Creo que está muy bien escrito y rinde homenaje al primero, pero es algo en lo que creo que puedo entrar y hacer mío cómodamente”.

Un casting de regresos, nuevas caras y una gran ausencia

Como toda buena secuela que se precie, Gladiator 2 combinará los nuevos rostros liderados por Mescal con algunos de los mismos intérpretes que fueron clave en la cinta original. aAhí estarán Connie Nielsen, quien ya interpretó a la madre de Lucius, Lucilla y Derek Jacobi, encarnando de nuevo al senador Graco.

Por otro lado, la historia cobrará cierta fuerza gracias a la participación de tres nombres clave en la industria de Hollywood; Pedo Pascal (The Mandalorian), Denzel Washington (American Gangster) y Joseph Quinn (Stranger Things). El que supimos que no regresará recientemente a su rol anterior es Djimon Hounsou, el secundario del filme original que sería clave en la revolución de los Gladiadores orquestada por el protagonista.

Un futuro fílmico alejado de las franquicias

A pesar de formar parte de uno de los largometrajes más esperados del 2024, el actor no quiere tener mucho que ver con estar presente en franquicias de superhéroes, sobre todo por la falta de paciencia. “No es algo que esté deseando hacer. No sé si tendría la paciencia necesaria. Y tengo una profunda envidia de las personas que tienen esa paciencia. Sé que si tomo esa decisión, no me despertaré dentro de cinco años y me sorprenderé de no haber tenido tiempo libre para ir a Turquía y hacer una película independiente durante dos meses. El conocimiento es poder”.

Además de en el UCM, los principales rumores situaron a Paul Mescal en las conversaciones para ser un futuro James Bond. Partiendo de una serie de largometrajes que indagarían sobre el pasado del personaje. Sin embargo, todavía queda mucho para que desde la familia Broccoli vayan a anunciar a un sustituto para Daniel Craig. No son muchos los actores que hayan seguido manteniendo un perfil bajo tras una superproducción, pero el protagonista de Normal People tiene bastante claro que no va a dejar de acudir a este tipo de proyectos.

Lo que es seguro es que Mescal estará en Merrily We Roll Along, una comedia musical de metacine que estará dirigida por Richard Linklater. Para él, el cine independiente es “donde quiere vivir y estar” por el momento.