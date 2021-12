Llega día 31 y con todas las cancelaciones de planes a última hora, debido a la variante Omicron, se ha quedado un buen fin de semana para disfrutar del clásico plan de “mantita y peli”. Repasamos las 5 películas más vistas en Netflix, para comenzar el año 2022 sin perderte los éxitos de la plataforma.

Las películas más vistas de Netflix

1-‘No mires arriba’

¿Todavía no has visto la sátira apocalíptica de Adam Mckay? Debes de ser el único, porque las redes sociales llevan varios días echando humo. A algunos les ha encantado y a otros les parece una auténtica tontería. Lo innegable es que su reparto está divertidísimo, gracias a los potentes nombres que aparecen en pantalla: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Strepp, Jonah Hill y Timothée Chalamet, entre muchos otros.

2-‘Jurassic World: El reino caído’

Es la mejor entrega desde que Steven Spielberg dirigiese la primera película en 1993 (tampoco es que lo tuviera demasiado difícil). El director J.A. Bayona consigue replicar el poderoso espíritu de la franquicia, utilizando referencias claras que homenajean a la cinta original.

3-‘A mil kilómetros de la Navidad’

No podía faltar una película navideña entre las películas más vistas en Netflix para final de año. A mil kilómetros de la Navidad narra la historia de Raul (Tamar Novas) un treintañero que odia la navidad, debido a que esta siempre le trae desgracias. Sin embargo, este año su jefe lo manda a realizar una auditoría a una fábrica de turrones situada en un pueblo con una fuerte tradición navideña.

4-‘Lulli’

Comedia romántica en la que una estudiante de medicina se electrocuta accidentalmente con una máquina de resonancia magnética. Más allá del susto, el problema es que ahora puede escuchar los pensamientos de sus amigos, familia y gente cercana.

5- ‘Stand by me: Doraemon 2’

Secuela de Stand by me, donde cómo olvidar aquel doblaje en español de Mario Vaquerizo, poniéndole la voz a la versión adulta de Nobita. El desastre no se repitió, algo que se agradece. En esta ocasión el protagonista viajara al pasado para que su abuela (fallecida en el presente) conozca a su novia.