Fonseca estropea con el estoque una gran faena en una novillada en Las Ventas que se saldó sin trofeos

Llegó por fin a la Plaza de Toros de Las Ventas una de las novilladas más esperadas de la Feria, con seis novillos de Conde de Mayalde para los toreros Santana Claros, Isaac Fonseca y Álvaro Burdiel.

La tarde la abrió Santana Carlos, quien regresaba a Las Ventas desde 2017, ante un novillo serio al que recibió por lances. Comenzó por gaoneras la faena de muleta, con la que ganó la ovación del público. Las banderillas fueron complicadas, el astado echaba la cara muy arriba, Javier Ambel fue prendido a la altura del pecho; se libró con suerte. Santana continuó la faena al natural ante un novillo que pedía temple y sometimiento porque apenas tenía movilidad. La exigencia del toro aumentó en la segunda serie. Lo intentó el novillero, que no lo tuvo nada fácil, tanto que incluso fue prendido por el animal al entrar a matar. Silencio tras aviso.

El segundo toro fue para Isaac Fonseca, quien dejó muy buen sabor de boca en la pasada Feria de Otoño. El mexicano puso toda la carne en el asador, saludando con una vibrante entrada a la verónica y por ajustadísimas chicuelinas. Tras el caballo y banderillas comenzó la faena por estatuarios y a pies juntos. Continuó con la derecha, pero el astado cada vez perdía más fuerza, lo que le propuso, sin más opciones, que terminar la faena. Fue prendido al rematar con una violenta voltereta. Silencio.

Álvaro Burdiel, vencedor del certamen Camino hacia Las Ventas en 2019 regresaba al coso venteño con más ganas que nunca. El animal apenas tenía fuerza y se caía, dejándole sin opciones. Burdiel tiró de pulso y suavidad para pasar al novillo con gusto, pero sin poder exigirle nada extraordinario. Solo pudo mostrar algún muletazo suelto. Tras media estocada, silencio tras aviso.

El cuarto fue para Santana Claros sin fuerza ni clase. Fue complicado desde su salida. Echó las manos por delante en el capote y Santana Claros sólo pudo dejar algún lance aislado. La faena comenzó por la derecha llevando al animal más allá de las dos rayas, dejándole apenas naturales desligados. Basó su faena en series muy cortas sobre la mano derecha, para no apretar demasiado al animal. Tras intentarlo por el lado izquierdo apenas humillaba y volvió sobre la derecha, pero el animal embistió más rebrincado y era imposible continuar. Tras media estocada, silencio tras aviso.

Quinto para Isaac Fonseca. El torero lo recibió por verónicas ajustadísimas, aplaudido por los tendidos. Tras el caballo comenzó con un gran quite por gaoneras. El mexicano brindó al cielo y al público, para continuar la faena en los medios, con emocionantes pases cambiados, arrancando los olés y las palmas de los tendidos. Recogió la montera del suelo para citar al novillo en la siguiente serie, con la derecha, dándole espacio. Siguió con una tanda de muletazos largos, con profundidad y por abajo. Prosiguió con la montera en la mano toreando por la derecha, en otra tanda emocionante, rematando con una gran arrucina. Continuó al natural, pero el animal ya no tuvo aguante y tuvo que bajar el ritmo de la faena volviendo sobre la derecha con otra serie emocionante, rematando con un muletazo cambiado y un pase de pecho. La faena fue extraordinaria y el mexicano cerró por ajustadísimas bernadinas. Empañó la faena en los aceros tras matar a la tercera, sino fuera por ello, hubiera atravesado la Puerta Grande. El público pidió fuertemente la oreja, pero no fue atendida y fue premiado con una vuelta al ruedo.

La tarde la finalizó Álvaro Burdiel al que saludó en los medios por la verónica y rematando con una media de rodillas. Tras el caballo, el novillo quedó Justo de fuerza. Brindó al público Burdiel, que inició la faena con la pierna flexionada. Continuó con una gran serie sobre la mano derecha. El toro tenía transmisión y clase por ambos pitones. Burdiel lo aprovechó y lo toreó con temple y por bajo en una faena de gran intensidad. Terminó la faena con una preciosa serie de trincherazos. Estocada trasera tras un pinchazo al primer intento. Tras un aviso recibió una gran ovación.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas. Novena de la Feria de San Isidro. Novillada con picadores. Tres cuartos de entrada.

Novillos de Conde de Mayalde.

Santana Claros, de nazareno y oro: estocada baja contraria (silencio tras aviso); trasera desprendida perpendicular (silencio tras aviso).

Isaac Fonseca, de verde hoja y oro: estocada (ovación); dos pinchazos y estocada (vuelta al ruedo tras petición de oreja).

Álvaro Burdiel, de negro y oro: pinchazo y estocada trasera desprendida (silencio tras aviso); pinchazo y estocada trasera (ovación).

Destacó al completo la cuadrilla de Fonseca, con buena brega y meritorios tercios de banderillas de Raúl Ruiz, Iván García y Tito, que también saludaron, al igual que Javier Ambel y Reyes Mendoza.

Noveno festejo de la feria de San Isidro, con dos tercios del aforo cubierto (unos 15.000 espectadores).