Tres toros de Jandilla y tres de Victoriano del Río se lidiaron, este 8 de octubre, en el último tramo de la Feria de Otoño en la Plaza de Toros de Las Ventas. A las seis de la tarde-puntuales-hacían el paseíllo Diego Urdiales, José María Manzanares y Paco Ureña ante una plaza llena y deseosa de grandes gestas taurinas.

Antes de abrir el paseíllo, un niño hizo vibrar la plaza con una pancarta cuya inscripción decía “¡Libertad!”. Acompañado de su padre, el menor levantó los aplausos del tendido después de que el Ministerio de Cultura haya confirmado que los toros “no estarán incluidos” en el catálogo del bono cultural para jóvenes, anunciado este miércoles por el Gobierno, lo que ha provocado la reacción del sector taurino.

La tarde la inauguró Diego Urdiales con Libertino, con una gran arboladura en sus pitones. Era el primero de la tarde, con el que Diego Urdiales no pudo lucirse a la verónica. Tampoco empujó en las varas de Manuel José Bernal. Sin vida el animal, el tendido pidió una devolución no aceptada por el palco, que, incluso, provocó el enfado del público de tal forma que prosiguió tras la caída del animal en el inicio de faena. El animal no valía en absoluto, al que apenas pudo lucir aislados naturales sin eco en el tendido. Intentó sacar muletazos por el lado izquierdo por el único ángulo por el que el animal tenía recorrido. Finalizó con dignidad y fue silenciado.

Continuó José María Manzanares de azul marino y oro con el segundo de la tarde, al que recibió por medias verónicas. El animal era protestón, pero Manzanares intentó llevarlo a su terreno, aprovechando la inercia en el desclasado viaje que tenía, aguantando los cabezazos que pegaba en los embroques y así poder conseguir limpieza en su trazo por ambos lados a pesar de la escasa fuerza del animal. Apenas pudo lucir una serie por la derecha. Mató a la segunda, tras un pinchazo hondo y que remató con una magnífica estocada. Fue ovacionado por los tendidos.

El tercero de la tarde era para el torero Ureña, de la ganadería de Victoriano del Río, y al que saludó por ajustadas medias verónicas a tablas. Comenzó en los medios la faena de muleta, por la diestra, pero que aunque tenía mucha transmisión el toro, encastado, y que lo quiso todo por abajo, no prendió hasta que comenzó a torear con la izquierda. Toreó sin ayuda con la derecha, pero donde volvió a elevar el tono con fuerza fue con la zurda. El animal le enganchó resultando herido. Mató como pudo, fue ovacionado y pasó a la enfermería.

El cuarto le correspondió a Diego Urdiales. Ya con el hierro de Victoriano del Río, al que saludó con verónicas de buen trazo. Intentó vaciar con gusto incluso, la embestida del animal, Urdiales lo hizo con la muleta, especialmente al natural, pero esta realmente careció de emoción. El toro que cada vez iba a menos, es más, apenas llegaba arriba. Lo intentó todo, también exprimirlo al máximo con la izquierda. No hubo posibilidad, nada más que técnica y buena colocación del torero, por lo que finalmente tuvo que abreviar. Mató de estocada entera que no tuvo rápido efecto. Silencio.

El quinto de la tarde fue recibido por verónicas por José María Manzanares. El animal fue peligroso en el caballo, derribándolo. Destacaron las banderillas de Luis Blázquez y Mambrú. La derecha fue la protagonista del inicio de faena de muleta, de trazo bajo fue una primera serie en la que el toro remataba por abajo. Fue a más en la segunda serie, también por la mano derecha, y en la que el toro comenzaba a dar un cabezazo y tornillazo al final del viaje. Pero la obra de Manzanares fue de altibajo dejando la tercera de las series por la misma mano. Tras intentarlo, el alicantino al natural por donde no tenía tanta continuidad el toro, casi resulta herido en un trincherazo en el que, el de Victoriano, hizo por él. Empañó la faena con la espada, tras varios intentos remató al animal. Fue ovacionado con división en los tendidos.

Finalizó la tarde Paco Ureña con un sexto bastante complicado que no le permitió lucirse. Intentó mostrar un par de series de muletazos, pero fue imposible ligarlos, el animal a penas embestía. Además, falló con el acero en dos ocasiones antes de la estocada, fue silenciado.

FICHA DEL FESTEJO

Plaza de toros de Las Ventas. Sexta de la Feria de Otoño. Lleno de No Hay Billetes.

Tres toros de Jandilla y tres de Victoriano del Río.

Diego Urdiales, silencio y silencio.

José María Manzanares, ovación y ovación tras aviso.

Paco Ureña, ovación tras aviso y silencio.