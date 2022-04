«Gracias Paco por hacernos soñar con tu toreo puro y tus valores de hombría, valor e independencia. Eres nuestro héroe». La palabras de Sonia González, hija de maestro Dámaso González y cuñada del maestro Paco Ureña , hicieron el acto -si cabe- aún más emotivo. Era la puesta en sociedad de una obra de arte única. Algo tan novedoso como bello. El legendario músico Andrés Calamaro ha sido el encargado de crear el cartel para Paco Ureña y su gran cita en esta Feria de San Isidro, en la que lidiará seis toros en solitario el 21 de mayo. Un cartel presentado en la Plaza de Toros de Las Ventas en un acto donde Sonia González ha sido la maestra de ceremonias.

El maestro Paco Ureña quiso agradecer a «la afición y todas las personas que me han apoyado en este camino y han hecho posible hoy presentar una cita como esta, sobre todo a mi mujer, porque sin ella no sería yo». El diestro de Lorca sueña con «ser capaz de dar lo mejor de mí y que sea una tarde que refleje eso». Habla de la próxima gran cita en solitario con 6 toros de diferentes ganaderías el día 21 de mayo . Remarcó que los hierros anunciados en la cita «no han sido un capricho, sino ganaderías que en mi carrera han significado algo importante». Al dirigirse a Calamaro, Ureña mostró «agradecimiento por un cartel tan bonito y por defender la Tauromaquia». Así es. El músico no tiene reparo en pregonar su amor por la fiesta de los toros.

De artista a artista

Al tomar la palabra, Andrés Calamaro centró la atención en el diestro. «Aquí el artista es Paco Ureña». Al mismo tiempo, admitió que «hacer un cartel de toros para una plaza como Las Ventas, además de un lujo es una gran responsabilidad». El cartel se basa en una composición fotográfica de Paco Ureña, con una montera fusionada con un toro.

En el cierre del evento, tomó la palabra por parte de la empresa de Madrid, Plaza 1, Simón Casas. Explicó que «los toreros son héroes y poetas silenciosos que no necesitan palabras para transmitir los valores fundamentales de la vida». Para Simón, «los toreros inspiran a los artistas y la unión de un artista como Andrés con otro como Paco es casi la unión perfecta». Además, vaticinó que el ciclo que se celebra del 8 de mayo al 5 de junio va a ser «un gran San Isidro que tiene en la cita de Paco Ureña su puntal».