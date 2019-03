"¡Pedro jamás ha tomado heroína!", ha dicho Antonio Banderas en 'El Hormiguero'.

Antonio Banderas ha visitado el plató de ‘El Hormiguero’ para hablar sobre su nueva película, ‘Dolor y gloria’, dirigida por Pedro Almodóvar. Es la película más autobiográfica del director y es por eso por lo que a Antonio Banderas le han llovido incómodas sobre el film.

Al entrar en el plató, Antonio Banderas se ha fundido en un abrazo con Pablo Motos y ha reconocido sentirse muy cansado. “El cansancio es mi estado natural. Anoche estuvimos de estreno, y no me acosté hasta las cinco y media. No lo hacía desde 1986, desde que estrenamos ‘La ley del deseo”, dijo el actor.

Además, también ha hablado de la felicidad que irradia Almodóvar en estos tiempos: “No he visto a Pedro Almodóvar tan feliz en mi vida, el Pedro de los 80 era muy divertido, pero la felicidad que alberga ahora tiene un color distinto”. ¿Será cosa del paso del tiempo? Antonio Banderas está muy orgulloso de poder trabajar con el directo español.

En uno de los momentos, Pablo Motos le hizo una pregunta incómoda a Antonio Banderas sobre Pedro Almodóvar. Le ha preguntado si Pedro ha tomado heroína, a lo que el actor ha contestado “¡Pedro jamás ha tomado heroína!”.

Asimismo, Antonio Banderas ha hablado sobre su operación de corazón después de haber padecido un infarto y ha hablado de que se siente diferente. La película se estrenará el próximo 22 de marzo.