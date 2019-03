8 marzo: famosas que no secundan la huelga feminista

Carmen Lomana considera que los 'días' discriminan mucho.

A pesar de que apoyan los derechos de las mujeres, estas famosas han decidido no ir a la huelga feminista del 8M por un motivo, piensan que no tendrían que tener un solo día. Para ellas, el Día de la Mujer es siempre. Aún así, apoyan el hecho de que las mujeres salgan hoy a la calle para protestar.

Carmen Lomana es una de esas famosas que ha decidido no secundar hoy la huelga feminista. “Estoy en contra de los ‘días de’ porque discriminan mucho. Me parecen fatal,. la verdad”, lo que no quita que no esté de acuerdo con el movimiento de la mujer.

María Teresa Campos es otra de las famosas que apoyan el movimiento, pero que no acudirá a la huelga por problemas de claustrofobia. Además, ahora que su nieta, Alejandra, está saliendo en los medios de televisión, quiere que se luche aún más por todos los derechos de las mujeres.

Son muy pocas las mujeres que no apoyan la huelga feminista, aunque no acudan a la huelga, la apoyan de otras formas como, por ejemplo, ejerciendo su derecho al trabajo libre.