La hija de Kiko Matamoros se ha sentado en diván del programa de Emma García

La hija de Kiko Matamoros e influencer, Laura Matamoros, ha acudido esta tarde al programa de Emma García, ‘Viva la vida‘, para repasar los últimos, y ajetreados meses, en su vida privada. Laura Matamoros se divorció de su marido, Benji, justo unos meses después de ser madre, algo que la marcó profundamente, y que hoy ha vuelto a recordar en el programa de Telecinco.

“Siempre ha querido tener la familia perfecta, pero que se ha dado cuenta de que no podía ser” afirmó Laura Matamoros, asegurando que Benji “es el mejor padre que puede tener mi hijo, pero no su pareja perfecta”. La hija de Kiko Matamoros no lo ha estado pasando bien en los últimos meses, ya que ha sido también acusada de ser una mala madre, recibiendo mensajes cada día sobre su maternidad y la forma de educar a su hijo.

Pero no solo la ruptura con su ex pareja ha sido lo que le ha ido marcando en estos últimos meses. Las peleas familiares han hecho que Laura se derrumbe durante su entrevista en el diván de ‘Viva la vida’. La relación con su padre, Kiko, ha pasado por momentos muy duros, teniendo marcada la fecha en la que su padre se marchó de casa.

“Me quedé cinco días durmiendo en la puerta de casa, esperando a que volviese” aseguró Laura Matamoros, que también confirmó que ahora la relación con su padre está ahora mucho mejor, “ya no le reprocho nada, ya él sabe lo que pienso y ha pasado todo”.