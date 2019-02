La pareja protagonizó uno de los momentos más tensos del programa, que acabó con la expulsión de Julio

‘GH DÚO’ vivió, ayer noche, uno de los momentos más tensos de esta su primera edición en Telecinco. Nada más comenzar el programa, Jordi González sorprendía a todos los espectadores, y a los propios tertulianos, con una noticia que pillaría por sorpresa a todos. El concursante, Julio Ruz, iba a ser expulsado del programa por “conducta inaceptable” y Jordi González se lo iba a comunicar en directo.

Espectadores y los propios habitantes de la casa no podían creer la noticia, aunque algunos como Ylenia lo habían imaginado. El ex de María Jesús había mostrado algunos comportamientos que la organización del programa no quiso dejar impunes. Los celos de Julio y la obsesión por volver con la modelo, fueron el detonante de esta expulsión que vivió su momento más tenso cuando Julio acusó a su ex de acostarse con Antonio Tejado.

Con la presencia de Fortu en la conversación, Julio dijo a María Jesús que había tenido algo con Antonio Tejado, lo que llevó a la modelo a montar en cólera contra Julio y comenzar un forcejeo y un enfrentamiento a voces por la habitación. “Te has pasado, y te llevas pasando mucho tiempo conmigo”, le gritaba María Jesús, mientras Fortu intentaba apaciguar los ánimos de la pareja.

“Verdad tenía que ser y tú no decir nada, mamarracho, poco hombre”, finalizó María Jesús Ruiz, marchándose de la habitación mientras Julio confesaba a Fortu que se quería ir. Pues el programa le concedió el deseo. Julio Ruz ya es historia de ‘GH DÚO’, y el martes lo veremos cara a cara con Jorge Javier Vázquez.