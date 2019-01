‘GH DÚO’: Los espectadores salvan a Ylenia de la expulsión del jueves

La de Benidorm ha sido la menos votada de las cuatro nominadas de esta semana en 'Gran Hermano DÚO'

Los espectadores han vuelto a hablar una semana más con sus votaciones, y parece que Ylenia Padilla tiene una buena legión de seguidores que están llevando a la concursante hasta la salvación cada semana. La colaboradora de Telecinco ha vuelto a ser salvada por el público como la menos votada de las cuatro nominadas.

Con esta decisión de la audiencia, Ylenia se libra de la expulsión del próximo jueves, y deja en el candelero a María Jesús, Raquel y Candela para que el público vuelva a expulsar con sus votos al tercer habitante de la casa. Raquel, pareja de Ylenia en ‘GH DÚO’, ha sufrido un pequeño ataque de ansiedad al pensar que sigue estando nominada para el próximo jueves.

La semana no ha sido muy buena para Candela, ya que no hay día que no tenga una pelea con Antonio Tejado, y hasta ha llegado a pedir en el confesionario la salida del concurso. María Jesús, por su parte, está convencida de que será ella la que abandone esta semana la casa, a pesar de que ahora se encuentra muy cómoda con su ex Julio Ruz.

El próximo jueves los espectadores volverán a tener el poder de expulsar a una de las tres nominadas de ‘GH DÚO’, y según los porcentajes ciegos, una de ellas ya destaca por encima del resto. ¿Quién saldrá el próximo jueves del reality?