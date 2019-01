‘La Voz’: La loca estrategia de Agustín para estar en el equipo de Pablo López después de elegir a Antonio Orozco

Antonio Orozco bloqueó a Pablo López y el aspirante mostró su deseo de irse con el malagueño en 'La Voz'

Los concursantes de ‘La Voz’ suelen llevar pensado a quién elegirían en caso de pasar las audiciones a ciegas. Agustín Sánchez ha entrado en el programa tras una actuación que ha conmovido a todos los coaches que se volvieron para optar por el aspirante. El único que no pudo hacerlo fue Pablo López que sufrió el bloqueo de Antonio Orozco.

El aspirante conoció la semana pasada que participaría en ‘La Voz’ cuando estaba entre el público de las audiciones a ciegas y Eva González le comunicó la noticia. Esta semana, Agustín ya es miembro del equipo de Antonio Orozco, pero no sin antes explicar su loca estrategia para pasarse al equipo de Pablo López.

Al estar bloqueado el malagueño, Agustín tenía que elegir entre Paulina, Luis Fonsi o Antonio Orozco, pero el aspirante lo tenía claro y explicó que ser iría con Orozco, “para darle la oportunidad a Pablo de robarle en las batallas de ‘La Voz'”. Una estrategia ha dejado totalmente descolocado a Antonio Orozco, “nunca me he alegrado tanto de que alguien no me quiera” comentaba entre risas, y abrazando a Agustín el cantante catalán.

Por lo que hemos visto en esta quinta noche de audiciones, los coaches han podido repartirse mucho más a los concursantes, y ahora mismo los equipos están mucho más equilibrados a falta de cerrar mañana martes el sexto programa de audiciones a ciegas de ‘La Voz’.