‘Sábado Deluxe’: el enfrentamiento más esperado entre Miriam y Mónica

Miriam confiesa que Mónica está enamorada de ella en 'Sábado Deluxe'.

El enfrentamiento más esperado ha llegado esta noche a ‘Sábado Deluxe’. Miriam Saavedra y Mónica Hoyos se han reencontrado después de que Mónica fuese expulsada de ‘GH VIP 2018’ y no fuese a la final a recibir a Miriam. Las dos tenían muchas cosas que decirse, aunque ninguna de ellas demasiado buena.

Para comenzar, Miriam aseguró que Mónica estaba enamorada de ella, de ahí su comportamiento, pero Mónica no ha dudado en combatir este ataque diciendo lo siguiente: “Yo no estoy enamorada de ella, no soy yo la que se emborrachó y quiso meterla en mi cama”. Estas palabras no le han sentado nada bien a Miriam, que ha lanzado gritos e insultos contra Mónica.

“Eres una trepa”, le ha dicho Mónica a Miriam, “nadie la soportaba en la casa porque esta es la Miriam real”, decía entre gritos y risas de Miriam. A todo esto, Miriam ha decidido soltar todo lo que se le venía a la cabeza como, por ejemplo, “reventada o envidiosa”.

El caso es que después de muchos insultos, ha sido el público de ‘Sábado Deluxe’ el que ha otorgado la corona inca a una de estas peruanas. ¿A quién? Pues a Miriam Saavedra, que parece que sigue teniendo el apoyo del público a pesar de todo lo que hemos podido ver esta noche en ‘Sábado Deluxe’.