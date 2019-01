Toni Cantó confiesa en ‘El Hormiguero’ los problemas que tiene para actuar por ser de Ciudadanos

Toni Cantó y Almudena Cid presentan en 'El Hormiguero' su obra de teatro "Linda vista" que se estrena en Madrid el próximo viernes

El político y actor, Toni Cantó, y la ex gimnasta, Almudena Cid, acudieron ayer hasta ‘El Hormiguero’ para presentar su última obra de teatro, “Linda vista”, que representarán desde el próximo viernes 11 de enero al 27 en el Teatro Valle-Inclán de Madrid. La extraña pareja de actores estuvieron muy participativos ante las sorpresas que los colaboradores de Motos les habían preparado.

Antes, durante la entrevista, el presentador no quiso dejar pasar la ocasión para hablar de política con Toni Cantó, y preguntarle cómo se compaginan dos profesiones tan distintas. “Cuando llego al teatro me quito la camisa de político y la cuelgo” aseguró el actor que aprovecha este mes que no hay plenos para compaginar sus dos actividades.

Pero el ser actor y político está lastrando la vida artística de Toni Cantó que aseguró a Pablo Motos que no le contratan en muchos teatros por se de Ciudadanos. “Hay muchos teatro que no me contratan. Esto es falta de cultura democrática de nuestro país. En España, significarse políticamente tiene un precio para un artista” aseguró Cantó en ‘El Hormiguero’.

La ex gimnasta rompió una lanza a favor de su compañero de reparto y afirmó ser un profesional de los pies a la cabeza, “es el único actor del reparto que está las dos horas en escena. Todos hemos alucinado” concluyó Cid.

