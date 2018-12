Campanadas 2018: Así ha sido el nuevo vestido de Año Nuevo de Cristina Pedroche

En los últimos años, desde que Antena 3 decidió otorgar a Cristina Pedroche el honor de presentar las Campanadas de Año Nuevo, una de las incógnitas que más discusiones producen es el vestido de la madrileña para dar la bienvenida al nuevo año. En estas Campanadas 2018, Cristina Pedroche ha vuelto a sorprender con un vestido de infarto que no ha dejado indiferente a nadie.

Cristina Pedroche ha cambiado de firma para este año, y rompió con Pronovias para confiar su vestido a una firma catalana, Tot-hom. Y al final ha conseguido sorprender con un vestido de dos piezas de flores, tipo bikini y con falda de tul, “hada de los bosques”, decía Pedroche. Ha tardado en descubrirlo, pero al final el secreto mejor guardado de las Campanadas 2018 salió a la luz antes de las 0:00 de la noche.

La presentadora madrileña ha ido alimentando poco a poco la incógnita de su vestido hasta conseguir que los espectadores estén más pendientes de su vestido que de las propias uvas o campanadas de este año. Alberto Chicote ha vuelto a estar al lado de Pedroche y los dos han vuelto a dar la bienvenida a un nuevo año que se cierra con la que, seguramente, sea la primera polémica en redes de 2019: el vestido de Cristina Pedroche.

Los usuarios no han tardado en opinar sobre el nuevo atuendo de la presentadora madrileña, hasta convertirla en lo más comentado de la noche.

#Campanadas en @antena3com se han lucido. Chicote Borracho que no podía ni vocalizar y lo de la Pedroche, debería ser delito, vestido al estilo barriobajero, poligonero, choni, chavacano etc etc

