‘OT 2018’: Natalia reivindica su favoritismo, con un gran primer pase de micros de la Gala 12

Famous y Natalia ya tienen su puesto asegurado en la final de 'Operación Triunfo'

Los fans de ‘OT 2018’ no quieren que se acabe el show televisivo musical más visto de la temporada. Los concursantes de esta nueva edición han tardado en enganchar a la audiencia y, aunque hemos visto una edición del concurso con menos actuaciones memorables que la del año anterior, la final se acerca al programa de La 1 y los nervios ya están a flor de piel.

En este primer pase de micros de la Gala 12, los dos finalistas Famous y Natalia, han demostrado que los profesores y miembros del jurado no se equivocaron en su decisión, y han realizado un pase más que notable. Natalia en su línea, tiene la difícil misión de darle un toque más electrónico a todo un himno del indie internacional con el tema “Seven Nation Army”, de The White Stripes. Y la pamplonica no decepcionó, confirmando que, si el público no lo evita, debe ganar esta edición.

Por su parte, Miki, Alba Reche, Sabela y Julia, se juegan mucho en esta gala, ya que uno de ellos se quedará con la miel en los labios y tendrá que marcharse esta semana. En sus pases, los profesores han alabado el gran trabajo de todos, aunque por las redes, Alba y Julia, copan la mayor parte de de buenas críticas por parte de los fans de ‘OT 2018’.

Esta semana, para darle un poco más de contenido a la Gala 12, los seis concursantes cantarán también en tríos, además del habitual tema grupal que abrirá la gala, que esta semana será “Human” de la banda norteamericana, The Killers.

Mañana lunes, 10 de diciembre, veremos el segundo y definitivo pase de micros, donde los concursantes ultimarán sus actuaciones para pasar a la gran final del programa.