‘First Dates’: un marciano de marte y una cita fallida

Nerea estaba teniendo una cita bastante normal en ‘First Dates‘, hasta que su cita, José Luis, ha decidido mostrar su lado más especial y ha aparecido con una máscara de marciano en la mesa. Nerea se ha quedado bastante sorprendida por esta aparición, pero no solo se ha sorprendido por eso.

José Luis ha confesado que le encanta ser el centro de atención y que hablen de él. Es por eso por lo que sale de fiesta con la máscara puesta e incluso sale a correr con ella (de ahí el olor a rancio, como ha expresado Nerea en ‘First Dates’) mientras se graba. Esto a Nerea no le ha gustado mucho. Aún así, ha seguido con la cita como si nada.

Pero, ¿Qué ha pasado a la hora de decidir si había o no había una segunda cita? José Luis ha contestado que sí, que por él tendría una segunda, una tercera y una cuarta cita con Nerea, pero parece que eso de salir con un marciano no es algo que le agrade mucho a la joven. Es por eso por lo que ha preferido no tener una segunda cita con José Luis y su máscara tras ‘First Dates’.