‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’: Así ha sido el estreno en el trono de Jennifer Baldini

Jennifer Baldini ha llegado al trono de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ con la ilusión de una primeriza y con la idea clara de querer olvidar su última relación con el ex tronista Albert. La nueva tronista ha tenido la oportunidad de hablar mucho más de su vida y hemos conocido algunas de sus aficiones, sus hobbies o algunos datos de su infancia.

Aunque la mayor parte de su presentación la ha ocupado su ruptura con Albert, de la que ha confesado todavía no haberse recuperado, “me he sentido traicionada y engañada lo he pasado fatal he ido detrás de él”, confesaba la nueva tronista. Este tema ha sido clave para la llegada de Jennifer al trono. “¿No habrás cogido el trono para darle celos?” preguntó Toñi Moreno, “lo cogí por rabia y por despecho” contestó sincera Jenni.

A pesar de ello, Jennifer ha reconocido que llega muy ilusionada a su cita de ‘MYHYV’ con ganas de conocer a un chico de verdad. Los primeros pretendientes han llegado hasta el plató del programa, deseosos de encontrar en Jenni a la chica de sus sueños. Nueve chicos en total, y ya ha tomado su primera decisión en el programa.

Toñi Moreno ya le ha obligado a elegir los que más le han gustado a simple vista y los colocara en primera fila. Eric y Miguel han sido los afortunados, e incluso Eric se ha soltado la melena para dejar claro a lo que viene al trono de Jenni, “el que va a llevar aquí el cotarro soy yo”. Así que empieza fuerte el trono de Jenni.