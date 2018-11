‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’: Cristian rechaza pretender a Noelia, pero no lo descarta en un futuro

Cristian Nieto llegó en el estreno de Noelia Freire como tronista para sorprender a la modelo. El plató de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV) sirvió como primera toma de contacto de la pareja, que se conocía por redes sociales, pero que jamás se habían visto. La primera impresión fue buena, y Cristian y la tronista tuvieron una buena primera cita juntos.

El ex tronista pidió al programa unos días para valorar su decisión de quedarse como pretendiente, o no, en el trono de Noelia. Hoy llegó el día y Cristian, a pesar de estar muy cómodo con Noelia, ha rechazado, por el momento, ser pretendiente de la modelo en esta etapa del programa. Cristian ya confesó los problemas que había tenido con algunas relaciones pasadas, y eso ha podido influir en su decisión.

“En un día me ha demostrado que es una mujer, que vale la pena, que viene de verdad, que no viene a engañar a nadie…” señalaba Cristian al llegar al plató, pero su complicada situación sentimental ha hecho que se decantara por el no, a pesar de dejar la puerta abierta para un futuro. El ex tronista ha confesado que no se siente al “100 por 100” para conocer a nadie en este momento, pero no descarta llamar al programa para entrar de pretendiente de Noelia.

La presentadora, Toñi Moreno, ha dejado las puertas abiertas a Cristian, invitándole a entrar cuando se sienta preparado y quiera conocer de verdad a Noelia en ‘MYHYV’.