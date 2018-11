‘OT 2018’: Noemí Galera enseña los dientes a los concursantes de ‘Operación Triunfo’

Todo empezó el pasado domingo cuando los concursantes de ‘OT 2018’ se pusieron en huelga por una nueva norma de la organización del programa, en la que los triunfitos no podrían entrar en su cuarto hasta las 22:30 horas de la noche. Anteriormente, los concursantes podían irse a la habitación a las 22:00 horas, lo que hacía que se encerraran en sus cuartos, dejando el directo de Youtube vacío durante una hora.

Esta medida no gustó a ninguno de los artistas de la Academia que decidieron ponerse en huelga y apostarse a las puertas de los cuartos a dormir. Un aluvión de críticas desbordó al programa y hoy Noemí Galera ha querido tener una conversación bastante dura con todos los concursantes por su actitud del domingo.

“La falta de respeto no la voy a consentir bajo ningún concepto. Ni a mí ni a nadie del equipo” comenzaba diciendo la directora del programa, terriblemente enfadada con los concursantes. “Todos nos sentimos muy mal ayer. Aquí tenemos mucha presión, estamos aquí haciendo lo que nos gusta, pero lo pasamos mal” continuaba Noemí ante la mirada de los concursantes de ‘OT 2018’.

La directora leyó diez tweets lanzados esa noche criticando la actitud de los concursantes y les dio un consejo, “tenéis una plataforma estupenda para que la gente os conozca y la estáis dejando pasar. Os vais a ir a vuestra casa y no os va a ver nadie. Las firmas son un puto espejismo. Y ahora vais como si fueseis los Rolling Stone o Lady Gaga”.

Y es que las redes ardieron con la actitud de los concursantes y Noemí Galera no pudo contenerse en informar a los concursantes de que se deben a los fans, “esto es un programa de televisión. Y a mí la sensación que me da es que vosotros no amáis ‘Operación triunfo’. Y si no estáis de acuerdo con esto la puerta está abierta”. Concluyó Galera y dejó a los concursantes con el mal rato en el cuerpo.

Galera recomendó a los concursantes dar una disculpa pública a Adriá, el chico que les abre y les cierra la puerta de la habitación.