‘GH VIP 2018’: Miriam logra hacer llorar a Makoke y Mónica por su confesión sobre Carlos Lozano

La fiesta punk del pasado viernes ha dado mucho de sí en la casa de ‘GH VIP 2018’. Todo comenzó cuando Miriam habló con Makoke y acabó diciendo que no fuera falta y confesara que había estado con Carlos Lozano, mientras estaba con Kiko Matamoros. La casa comenzó a revolucionarse, y Makoke y Mónica terminaron llorando por las esquinas de Guadalix.

Y es que a Makoke no le sentó nada bien y se enfrentó a Miriam tras sus palabras, acusándola de “rastrera y mentirosa”. La ex de Kiko Matamoros no aguantó más y acabaron gritando por toda la casa, y con esto Mónica entró en juego. La ex de Carlos Lozano escuchó el nombre de Carlos y salió al pasillo para ver qué ocurría. En ese momento Miriam la vio y le gritó diciendo que confirmara sus palabras a Makoke.

Mónica, que no daba crédito a lo que escuchaba, se acabó encerrando en su cuarto y no paraba de decir “no es verdad, eso no es verdad”. Al día siguiente en la casa, Makoke junto a Tony, no sentía lo que había dicho a Miriam, y lo único que sentía era que sus hijos se sintieran mal. En la terraza la malagueña explotó al excuchar una voz fuera de la casa que, aparentemente, gritaba “mamá”. En el confesionario, Makoke pidió saber de sus hijos, algo que no ha ocurrido y confesaba tener mucha “rabia” respecto a las mentiras que estaba contando Miriam.

Mónica por su parte, también acabó desahogándose en el confesionario, “me quedo flipada con la sinceridad con la que se dicen las mentiras en esta casa”. Y acabó llorando delante del Super. La tercera implicada, Miriam, habló a la mañana siguiente con Isa Pantoja, y le confesó que había “perdido las formas” pero que lo que decía era cierto, aunque no tiene pruebas. Y también acabó llorando en el confesionario debido a la presión que se ha ejercido sobre ella durante estos días en ‘GH VIP 2018’.

Para completar al trío, aunque ellas no lo saben, Carlos Lozano confirmó ayer noche en ‘Sábado Deluxe’ que no había tenido nada con Makoke, desmintiendo las palabras de Miriam Saavedra.