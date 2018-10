Los chicos de ‘OT 2018′ saben que uno de ellos será el representante español el próximo año en el festival de Eurovisión, que se celebrará en Tel Aviv. Aún no saben muy bien cuándo se hará la selección, pero apuestan a que será ‘al final del concurso’, como pasó en la edición anterior. Claro está que no cuentan con que aún queda mucho para el festival, que se celebra en 2019, por lo que aún no está muy claro si los chicos competirán por ser el representante de Eurovisión mientras están en la academia o después de salir de ella.

Aún así, han estado repasando la lista de canciones que ya hemos llevado a Eurovisión y han recordado algunas de las que más le han gustado como, por ejemplo, el “Europe’s living a celebration” (2002) de Rosa o el “Baila el Chiki Chiki” (2008). Como era de esperar, también han recordado el tema de este año, “Tu canción“, interpretado por Alfred y Amaia.

Justo después, los chicos se han venido arriba con otros temas, como el “Quédate conmigo” (2012) de Pastora Soler, “Dancing in the rain” (2014) de Ruth Lorenzo y “Dime” (2003) de Beth.

En su recopilación de canciones de Eurovisión, no se han olvidado de grandes clásicos como “La, la, la” (1968) y “Quien maneja mi barca” (1983). ¿Quién de los chicos de ‘OT 2018’ nos representará este año en el festival de Eurovisión?