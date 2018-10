‘El Hormiguero’: Pau Donés habla sin tapujos sobre su enfermedad, y da un auténtica lección de vida

Con las miradas puestas en el programa de esta noche de ‘El Hormiguero’ donde el invitado, todavía desconocido, será el encargado de presentar ‘La Voz’ de Antena 3, ayer noche fue a divertirse junto a Pablo Motos el músico oscense, Pau Donés. El líder de Jarabe de Palo lleva unos años retirado de sus carrera musical a causa de una grave enfermedad que a día de hoy todavía no ha logrado superar.

Pero si algo caracteriza a Pau Donés es su buen rollo y su sonrisa constante ante las cámaras. Ayer, en ‘El Hormiguero’, el músico no paró de divertirse y de hablar con Pablo Motos sobre el futuro y el pasado, aunque también tuvo tiempo de ponerse serio al hablar de su cáncer de colón, enfermedad que padece desde 2015. “Yo nunca fui al médico. Un día me hice unos análisis y me encontraron cáncer de colón, y 40 días después me encontraron 14 bultos en el hígado”, comentaba Donés en la entrevista.

El músico tiene bastante asumido que padece cáncer y que siempre va a tenerlo, “es una enfermedad con la que vivo ” comentaba, “da un miedo atroz pero he intentado normalizarla”. Y es que tal y como confesaba el artista, “el cáncer le ha apartado de muchas cosas que tenía en su vida”, como vivir la infancia de su hija, y por eso ha decidido que desde el 1 de enero de 2019 se tomará un descanso indefinido y dejará de tener planes para hacer lo que le surja.

No obstante, Pau Donés presentó ayer en ‘El Hormiguero’ lo que será su último disco, un libro y su gira, que le mantendrá ocupado algún tiempo. Una lección de vida que Pau Donés demuestra cada vez que se sienta a hablar de su caso, y que por ahora, no ha conseguido borrarle la sonrisa.