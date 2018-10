‘OT 2018’: María y Miki tendrán que cantar la versión original de Mecano

Ayer se formó un gran revuelo en ‘OT 2018‘. Resulta que María y Miki se negaban a cantar ‘mariconez’ en la canción de Quédate en Madrid de Mecano y propusieron cambiar esa palabra por otra. Noemí Galera les comunicó que no había ningún problema, que Ana Torroja había aceptado el cambio y que pedía que en vez de decir ‘gilipollez’, que es lo que tenían pensado, dijeran ‘estupidez’.

Hasta aquí todo normal, pero esto llegó a oídos de Ana Torroja y no pudo evitar encenderse en redes sociales, concretamente en Twiter. A ella nadie le había pedido permiso para cambiar la canción y, además, no era ella quien debía dar el visto bueno, sino el creador de la canción que, en este caso, es José María Cano.

Tras un día de polémicas, finalmente José María Cano se ha pronunciado y ha comentado que no quiere que se cambie ni un punto de su canción. Noemí Galera no ha tenido más remedio que comunicar a los chicos que deberán cantar la canción tal y como se creó. Con el ‘mariconez’.

María no se ha mostrado demasiado conforme en ‘OT 2018‘ y es que para ella esa palabra tiene una doble intención, a pesar de que para el creador no. Aún así, si no quiere salir nominada directamente, tendrá que cantarlo en la gala del miércoles.