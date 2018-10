Sofía Suescun desvela, en ‘Viva la vida’, un supuesto montaje entre Omar y Asraf en ‘GH VIP 2018’

La ganadora de ‘Supervivientes 2018’ ha visitado el programa de Telecinco, ‘Viva la vida’, para comentar todo lo relacionado con el último reality de la cadena, ‘Gran Hermano VIP 6’. La colaboradora de la cadena ha desvelado en directo un supuesto montaje de dos de los concursantes de la casa, que ha encendido a los colaboradores del programa de Toñi Moreno.

La cuestión que comenta Sofía es que Omar Montes y Asraf Beno no son tan desconocidos como hicieron ver cuando entró el cantante a la casa de Guadalix. Según la colaboradora ya se conocían de antes y tenían pactada una estrategia para seguir en el concurso, utilizando la relación de Omar con Isa Pantoja.

Según Sofía Suescun, Asraf y Omar, “se están montando un juego dentro de la casa”. “Ellos ya se conocían antes de entrar” ha comentado en ‘Viva la vida’, “son unos falsos los dos”, apuntaba Sofía. La estrategia era que Asraf se acercara a Isa Pantoja durante las semanas que estuvieran juntos en la casa de ‘GH VIP 2018’, y que cuando entrara Omar, la dejase y pasara todo lo que ha ido pasando en estas semanas.

La propia Sofía ha asegurado que tiene una fuente muy fiable que, por el momento no puede desvelar, pero que cuando lo haga “vais a flipar” ha comentado en ‘Viva la vida’. El público reunido en el plató ha tenido reacciones contrapuestas, no dando por válida la noticia de Sofía hasta que no se demuestre a ciencia cierta. ¿Será cierta la estrategia de Omar y Asraf?