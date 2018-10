‘Tu cara me suena’: Brays Efe sorprende al jurado con su imitación de Netta

El papel de Brays Efe en ‘Tu cara me suena’ no era nada sencillo. El actor tenía la misión de interpretar la canción ganadora de Eurovisión 2018, Toy, interpretada por Netta, y no es fácil de hacer. Es cierto que Brays Efe se encuentra muy cómodo en el papel de mujer, pero no quita la dificultad del personaje.

Aún así, Brays se subió al escenario y regaló una de las mejores actuaciones de la noche. Es cierto que el tema de Toy no le dio la primera posición en la gala, ya que fue Mimi, interpretando a Thalia, la que se llevó el premio de los 3.000 euros para donar a una ONG, pero el jurado lo felicitó por su gran parecido en el escenario a la verdadera cantante.

“Brays Efe nos pone la piel de gallina con su imitación de Netta y el éxito eurovisivo Toy”, comentaron en la cuenta oficial de Twitter de ‘Tu cara me suena’, y no nos extraña, ¡El parecido era asombroso! Nadie diría que no era la verdadera Netta, al menos hasta que Brays empezó a cantar.

Como curiosidad, dos horas antes de que el programa diera comienzo, Brays desveló en Twitter que la cantante había empezado a seguirlo. ¿Se habría enterado de su actuación en ‘Tu cara me suena’? Sea como sea, Brays realizó una actuación de diez, a pesar de quedar en cuarta posición.