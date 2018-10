Víctor Manuel demuestra en ‘El Hormiguero’ que sigue estando en plena forma

Víctor Manuel ha cerrado la semana en ‘El Hormiguero’ y es que el programa de Pablo Motos se ha vestido con sus mejores galas para recibir a uno de los artistas más importantes de nuestro país. Víctor Manuel, marido de Ana Belén y padre de la actriz Marina San José, acudió al programa para presentar su nuevo disco llamado ‘Casi nada está en su sitio’.

El cantante, a pesar de haber cumplido 71 años, dice que está en plena forma tras una época en ‘stand by’. Hacía ya diez años que no componía nada nuevo, pero ahora ha podido sacar un disco compuesto por 24 canciones en tan solo mes y medio. Víctor Manuel ha confesado que una vez se puso a componer, no podía parar. Esto es algo que no le había pasado ni de joven, quiso destacar en el programa de ‘El Hormiguero’.

Por otra parte, el cantante también ha confesado que cuando compone no puede estar en un sitio bonito ni en el mar. Él necesita estar encerrado sin ver la luz del sol y es por eso por lo que se ha acomodado en el sótano donde guardan todo eso que ya no necesitan. Además, también ha añadido lo siguiente en ‘El Hormiguero‘:

“Cuando salen las encuestas en el CIS, la gente pone entre sus preocupaciones cosas como que no encuentran trabajo. Sin embargo, los políticos están más preocupados en tirarse másteres a la cabeza que en resolver los problemas que realmente importan”.