‘Mi casa es la vuestra’: una tumba y una bandera en la casa de Bertín Osborne

El estreno de ‘Mi casa es la vuestra‘ fue todo un éxito y es que los invitados de honor mantuvieron el nivel muy alto. Julio Iglesias Junior, Mariló Montero y Ágatha Ruiz de la Prada han sido los primeros en inaugurar la nueva casa de Bertín, que se encuentra en Marbella y que, según ha aclarado, es alquilada, y parece que se han encontrado tremendamente cómodos.

Julio Iglesias Junior ha sido el primero en llegar a la casa de Bertín Osborne. El cantante se ha desplazado desde Miami hasta Marbella simplemente para hacer el programa y es que le encanta ser entrevistado por el jerezano Bertín. En la entrevista, ha confesado que su nombre, Julio José, le parece de telenovela y que por eso mismo decidió acortarlo el día que quiso dedicarse a la canción.

También confesó que es ahora cuando mejor está conociendo a su padre. Cuando era pequeño no pasaba demasiado tiempo con él, por lo que apenas le dio tiempo a conocerlo. En cuanto a las preguntas sobre su madre y su hermano, Julio ha decidido pasar por ellas de puntillas y no hablar demasiado de ello.

Mariló Montero llegó justo después de Julio y decidió meterse en la cocina con Bertín. Aquí, la presentadora le dijo que abandonó el programa de ‘Las mañanas de la 1’ porque estaba aburrida, simplemente. Necesitaba algo más emocionante y por ello se ha mudado a los Estados Unidos, donde está trabajando en un proyecto de la ONU para acabar con la pobreza.

Ágatha fue la última en llegar y, aunque no es la primera entrevista que le hace Bertín, si que ha cambiado mucho su situación. Ahora ya no está casada con J. Ramírez y admite que solo quiere un novio, no un castillo. Parece que sus prioridades han cambiado por el momento y que no se centra tanto en lo material.

La diseñadora acudió con un vestido de la bandera de España que, según dijo, quería lucir en Barcelona. También confesó que estaba diseñando su tumba y que le gustaría diseñar la tumba de muchas personas. Bertín bromeó con ella y le propuso diseñar su tumba con un toro.

Parece que la primera entrega de ‘Mi casa es la vuestra’ ha sido todo un éxito, aunque aún nos queda mucho por ver y es que en estas semanas tendremos invitados muy especiales.