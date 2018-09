‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’: Alai y Marina al borde del precipicio

Esta mañana ya avisábamos que el programa de hoy de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ iba a ser muy movido, sobre todo para la tronista Marina. Y es que la llegada hace unos días de Alberto Santana al programa, ha dejado muy tocados a los pretendientes de Marina, que se ven un poco desplazados ahora mismo en el programa.

Marina tenía la oportunidad de decidir con quién quería dormir en “La casa de los tronistas” y la cordobesa tenía claro que el chico debía estar entre Santana y Alai. Tras unos minutos de deliberación, Marina se ha decidido por Alberto Santana, lo que ha desatado un tsunami en el plató de ‘MYHYV’. La alegría de Santana, ha sido inversamente proporcional a la decepción de Alai.

El pretendiente de Marina no ha dudado ni un segundo en quitarse el cartel con su nombre y levantarse de su silla para abandonar el plató del programa. La tronista ha tenido que salir en su búsqueda, sin entender demasiado lo que había pasado, y entre bambalinas, Alai, le ha confesado que no piensa seguir así en el programa. Según Alai, lo que peor le ha sentado es que un chico que no es ni pretendiente, vaya a pasar una noche con la tronista, y “eso no lo voy aguantar”, afirmaba el pretendiente.

Una pelea subida de todo en la que Marina no sabía donde meterse, pero no ha cambiado en ningún momento de decisión. ¿Será el final de Alai en el trono de Marina y ‘MYHYV’?