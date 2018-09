‘MYHYV’: Mónica abandona la conquista de Moha y le pide un tiempo

Parece que Mónica no está del todo contenta con la forma en la que su tronista está llevando su paso por ‘MYHYV‘ y es que, según su opinión, está siendo demasiado rápido. Le ha confesado que pensaba que tardaría más en dar una cita sin cámaras y es que en menos de un mes que lleva de programa ya ha concedido dos citas sin testigo.

Mónica es de las pretendientas favoritas de Moha y es por eso por lo que se ha preocupado mucho por lo que piensa. Decidió darle una cita para aclarar qué es lo que le pasaba y parece que fue la sentencia final. Mónica le confesó en esa cita a su tronista que quería irse del programa. No se sentía con ganas ni con fuerzas para continuar conquistándole. Ya lo estaba pasando mal y solo era el principio, por lo que continuar, por el momento, no es viable.

Moha le ha preguntado a Mónica si estaba enfadada y qué era lo que le había molestado. Ella le ha confesado que le molestó que le diese a Linda una cita sin cámaras tan pronto. Moha le ha dicho que tanto ella como Linda son sus favoritas y que era lo que quería en ese momento, al igual que le pasó con ella. Pero Mónica no lo soporta y tampoco quiere que la trate a ella de una forma especial.

Es por eso mismo por lo que Mónica no ha acudido al plató de ‘MYHYV‘ esta tarde y parece que no lo hará más, al menos no por el momento.