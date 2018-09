Los hermanos de Vicky rechazan conocerla en ‘Volverte a ver’

Vicky tenía mucha ilusión por conocer a sus hermanos a los que nunca ha visto. Su padre tuvo dos hijos en su anterior matrimonio, pero estos no volvieron a ver a su padre por cuestiones familiares. Ahora, Vicky acude a ‘Volverte a ver’ para conocer a sus hermanos y para cumplir el sueño de su padre, conocer a sus dos hijos.

Los hermanos de Vicky son Raúl y Vanessa, y son mayores que Vicky. Raúl vive con su madre en Toledo y Vanessa vive en Almería, junto a su pareja. ¿Han acudido a ‘Volverte a ver’ para conocer a su hermana? Lo cierto es que no. Raúl quiso aceptar el objeto que Vicky le mandó, pero su madre no le dejó aceptarlo y, por tanto, no pudo acudir al programa. Algo parecido pasó con Vanessa ya que, aunque ella sí aceptó el objeto y dijo que sí, que iría al programa, en el último momento cambió de opinión. ¿Hablaría con su madre?

El caso es que Vicky se quedó con las ganas de conocer a sus hermanos en ‘Volverte a ver’ y de cumplir el deseo de su padre y de su abuela, ambos ya fallecidos. No obstante, Vicky les ha dejado un mensaje muy importante para que se pongan en contacto con ella. No quiere reprochar nada, simplemente darles todo el amor que tiene para ellos y, lo más importante, que estén en su cumpleaños. ¿La llamarán?