‘OT 2018’: conocemos el primer reparto de temas para la Gala 1 de Operación Triunfo

Los concursantes de ‘OT 2018‘ ya conocen los temas que interpretarán en la gala de la próxima semana en TVE, la gala número 1. El próximo miércoles, los concursantes de ‘Operación Triunfo’ se estrenarán como auténticos alumnos de la Academia, lo que será muy emocionante para ellos, y también muy complicado ya que vivirán las primeras nominaciones para abandonar el talent show.

Los 16 concursantes abrirán la gala con una actuación grupal. Juntos cantarán la canción de ‘This is me‘, una canción que forma parte de la banda sonora de ‘El Gran Showman‘. Después de la actuación en grupo, los concursantes nos deleitarán con ocho duetos en ‘OT 2018’. ¿Qué van a cantar cada uno de ellos?

A Joan y Julia les ha tocado interpretar la canción ‘Vuelvo a verte‘, de Pablo Alborán y Malú. Carlos y Miki cantarán ‘El ataque de las chicas cocodrilo‘, un gran tema de los Hombres G. Alfonso y Sabela tendrán que recordar sus tardes de verano para meterse de lleno en la canción y es que les ha tocado interpretar el tema de ‘Échame la culpa‘ de Luis Fonsi y Demi Lovato.

Damion y África, por otra parte, tendrán un tema muy romántico, un éxito de venta, para la primera gala de ‘OT 2018’. Tendrán que cantar con el corazón en la mano la canción de ‘Perfect‘ de Ed Sheeran y Beyoncé. Sin duda será un momento único que los llevará a la cima si consiguen hacerlo bien.

Alba y Noela cantarán ‘Respect‘, la canción de la gran Aretha Franklin, a la que rendirán homenaje, y Natalia y Famous interpretarán juntos la canción de ‘Feel it still‘ de Portugal. The man. A Dave y Marilia le han asignado el clásico de ‘Alfonsina y el mar‘ de Mercedes Sosa, mientras que Marta y María cantarán por Bebe, concretamente la canción de ‘Ella‘.

Y este ha sido el reparto de temas para la primera gala de ‘OT 2018’. ¿Qué te parece la elección de temas? A los chicos les ha encantado.