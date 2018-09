Comenzamos la semana en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ con muchos sobresaltos en el plató del programa. Ayer vimos como el ex pretendiente de Marina, Pablo, se presentaba en el programa para hablar con las dos tronistas femeninas, Marina y Maira. El joven había estado pensando y quería comunicarles una decisión.

Rechazó a Maira y quiso volver con Marina, pero la andaluza rechazó su oferta de seguir en su trono, y éste tuvo que marcharse del programa. No sin antes recordarle a Marina que la seguirá esperando fuera cuando salga. Toda una declaración de intenciones que no fue muy bien recibida por Marina, que no pestañeó en ningún momento cuando Pablo abandonaba el plató de ‘MYHYV’.

En el programa de hoy veremos como Marina está pensando en otra cosa y que Pablo parece ser agua pasada. Y es que Moha, ha pasado de ser pretendiente de la andaluza, a ser tronista y cada vez parece que ambos se llevan mejor. Pero en la noche de “La casa de los tronistas”, Moha, transforma la casa en un verdadero pasaje del terror para todos los invitados y Marina será la primera en sufrir las consecuencias.

¿Habrá más acercamientos entre Moha y Marina? La casa parece que los está uniendo más que nunca.