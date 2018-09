GH VIP 2018: Techi, la última confirmada como concursante de Gran Hermano VIP

Isa Pantoja se ha llevado una gran sorpresa al ver entrar a su ex cuñada por la puerta que lleva a ‘GH VIP 2018’. Techi ha sido la última concursante confirmada del reality show, un nombre que estaba en boca de todos, pero que aún no había sido confirmado.

La historia de Techi con Isa Pantoja es muy curiosa y es que no solo es la ex cuñada, también es la ex mujer del padre de su hijo, Alberto Isla, y, a su vez, también es ex cuñada pero por parte de Isa ya que estuvo con su hermano. Vamos, un auténtico lío familiar. Aún así, las dos chicas se llevan bastante bien y parece que tendrán una buena convivencia.

Ambas han entrado juntas en la casa, pero una vez dentro las hemos visto separarse. ¿Buscarán apoyo la una en la otra durante su estancia en ‘GH VIP 2018’? Lo veremos a lo largo del programa, que queda mucho por ver.