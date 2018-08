‘First Dates’: Los músculos de Guillermo no conquistan a Meli

Nueva noche romántica bajo los platos del restaurante de Cuatro, ‘First Dates’. Cada noche podemos ver unas cuantas citas de gente anónima que busca encontrarse con su media naranja al otro lado de la mesa. Pero no siempre encuentran lo que van buscando, y eso es lo que ha pasado hoy en el programa de Sobera, más rechazo que otra cosa.

Guillermo ha llegado muy feliz y orgulloso de su físico a ‘First Dates’. Tanto que ha llevado unas fotos suyas mostrando músculos en un concurso de culturismo. “Soy muy positivo, y siempre estoy pensando en mejorar, ya sea física o mentalmente” se presentaba Guillermo. Para este pamplonica de 20 años, el programa ha querido citarlo con Meli, una catalana de 19 años.

La primera impresión para Melli ha sido un tanto mala, “no me gusta ese rollo de mazado” decía. Y poco después descubrió que Guillermo solo estaba pendiente de hablar de sus músculos y de deporte. “Estuvo muy pesado con lo del culturismo” afirmó Meli, que cada vez se aburría más. Pero llegó su momento de venganza cuando Guillermo le preguntó por su pelo, “yo te lo haría más largo y más guay, no me gusta nada”, a lo que Guillermo respondió cambiando de tema rápidamente. Un no por ambas partes, y cada uno para casa.

Y esa ha sido la tónica general del programa de hoy en ‘First Dates’. Pavel y Estela, no han sentido nada especial el uno por el otro, y han rechazado tener una nueva cita. Lo mismo le ha ocurrido a Jerri y Mari, que han tenido una cita agradable, pero solo para que Jerri diera segunda cita, pero Mari quería volver sola a casa.