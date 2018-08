‘Sábado Deluxe’: Carlos Lozano y Miriam Saavedra, un odio lejos de solucionarse

Nuevo capítulo en el culebrón entre Carlos Lozano y Miriam Saavedra, que lejos de limar asperezas, parece que cada vez se alejan más y más. El presentador y colaborador de Telecinco, ha acudido hasta ‘Sábado Deluxe’ para intentar cerrar su historia con Miriam Saavedra, pero ha acabado calentándose y lo que podría ser una reconciliación, se ha convertido en una batalla dialéctica entre la pareja.

Lozano, que ya no puede contar con los dedos las veces que ha asistido al Deluxe para hablar de ex pareja, ha entrado al programa muy calmado, con la intención de cerrar uno de los capítulos de su vida más negro. Pero Carlos Lozano es un hombre de sangre caliente, y no ha tardado en recriminar y acusar a su ex de muchas cosa. En primer lugar ha acusado a Miriam Saavedra de ser la culpable de que lo expulsaran como defensor del espectador. Además, el colaborador de Telecinco, ha reconocido que este mismo lunes Miriam Saavedra le escribió para decirle que lo amaba y que “estaba enamorada”.

El propio Carlos Lozano ha perdido los nervios con el colaborador del programa, Diego Arrabal, al que ha acusado de “montajista” y han tenido que calmarlo para sentarlo en su silla. Y es que a Carlos le esperaba un duro enfrentamiento con Miriam Saavedra, que ha entrado en el programa ataviada con un gorro Inca, según ella. La ex de Carlos Lozano no ha tardado en insultar y en increpar a su ex, mientras lo acusaba de “engañarla” y de tener que ir al psicólogo. Algo que Carlos Lozano ha afirmado, pero admitiendo que era él quién acompañaba a la peruana.

Un duro enfrentamiento que ha acabado con unas duras palabras de Miriam a su ex, “No me voy a doblegar ante ti ni ante nadie. Este cuerpo caribeño no se merece a alguien como tú. Mala persona”, sentenciaba Saavedra, cerrando totalmente la puerta a una posible reconciliación con Carlos Lozano.