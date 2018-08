MYHYV: Violeta sigue pensando en Julen y sus chicos no la entienden

La semana está resultando muy interesante para los chicos de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’. Tanto las chicas como los chicos tronistas están teniendo una semana bastante movida en cada uno de sus tronos, y es que parece que a muchos el verano les está pasando factura y el calor está afectando a sus relaciones.

En el programa de hoy, veremos como Violeta sigue dando que hablar a sus pretendientes. Hace unas semanas, su ex pretendiente Julen, le pidió que dejara el trono para reunirse junto a él fuera del programa, pero la tronista no aceptó la idea, a pesar de que se lo pensó bastante. Y es que parece que Violeta no está muy contenta con sus pretendientes, o eso es lo que les hace entender en todo momento.

Hoy veremos como Violeta vuelve a recordar a Julen, y sus pretendientes en ‘MYHYV’ volverán a estar muy molestos con ella por estar constantemente pensando en alguien que ya no está en el programa. Aunque esto no va a ser lo único que va a protagonizar Violeta hoy en el programa. Para darle más vida al plató, la tronista decidirá dar una recompensa a uno de los chicos, pero no será uno de los suyos, será a Moha, pretendiente de Marina.

Así pues, hoy veremos como Violeta vuelve a liarla y como Marina volverá a estar enfrentada con Moha, por culpa de su compañera de silla.