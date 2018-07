‘MYHYV’: Cris y Jaime, ¿Mejores amigos o conocidos?

Al parecer Cris es una lianta. La pretendienta ha comentado en el programa de ‘MYHYV’ que ella y Jaime son mejores amigos y han compartido muchas cosas en unos meses. Ese comentario no les ha sentado nada bien a las pretendientas de Jaime ya que se han imaginado lo peor, y no iban mal encaminadas. Según Cris, ella y Jaime se habrían besado en una discoteca, aunque Jaime lo ha negado.

“Tú a mí me has agarrado en medio de una discoteca la camiseta y me has pedido un beso”, son las palabras que ha pronunciado Jaime, lo que no significa que se hayan besado, sino que ella quería tener algo con el tronista de ‘MYHYV’. “Me estás dejando aquí por los suelos“, le ha dicho Cris a Jaime.

La pretendienta de Eleazar también ha dicho que si ella hubiese querido entrar por Jaime, lo habría dicho. Vamos, que no tiene ninguna duda de que Jaime la hubiese acogido con los ojos cerrados, algo que el resto de pretendientas ya ponen en duda por los comentarios que han ido escuchando.

¿Qué pasará mañana en ‘MYHYV’? Las pretendientas se están cansando de su situación con Jaime y puede que alguna esté pensando en abandonar esta carrera de fondo. ¿Qué pensará Jaime?