El José Sacristán más político pasa por ‘El Hormiguero’

Uno de los actores más reconocidos de nuestro país, José Sacristán, ha estado en ‘El Hormiguero’ para visitar a Pablo Motos, y presentar su última película, “Formentera Lady”. El programa ha empezado como les gusta a Sacristán, hablando de la comida de su pueblo, Chinchón, recordando a Motos que “los ajos de su pueblo no son malos”.

Pero José Sacristán, siempre ha sido muy aficionado a hablar de política sin tapujos. Y esta noche no ha dejado pasar la ocasión para repasar muchos de los temas de la actualidad política. “El mundo está lleno de gilipollas, y muchos de ellos con derecho a voto” comenzaba hablando de Donald Trump, “el tirano no está solo” admitía sobre el presidente de los Estados Unidos. Pero también ha hablado del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, del que ha reconocido tener esperanzas, aunque también reconoció que le daba más alegría que se fuese Rajoy.

El actor, que tiene 80 años, pero para estar muy lúcido, ha pedido a Pedro Sánchez que “asuma la responsabilidad que le corresponde” respecto a su nuevo gobierno, “no le exigiría a nadie cosas que no me exija a mí mismo” comentaba en ‘El Hormiguero’, asegurando que ahora mismo la izquierda de nuestro país tiene “una oportunidad de no repetir errores”.

Sacristán ha podido presenciar un experimento social entre personas mayores jóvenes, comprobando que, por ejemplo, los jóvenes piensan más en la muerte que la gente mayor. José Sacristán estrenará el próximo 29 de junio “Formentera Lady”, una película rodada en la isla de Formentera y que cuenta la historia de Samuel, un tipo olvidado en la isla que recibe la visita de su hija y su desconocido nieto.