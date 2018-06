Ataque de celos de Sofía en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ (MYHYV), cuando ve a Steisy hablando con Logan

El programa de Cuatro, ‘Mujeres y hombres y viceversa’ (MYHYV) lleva celebrando toda la semana sus diez años en emisión ininterrumpida, con la visita de antiguos tronistas y pretendientes que conocieron, o fueron hasta el programa para conocer el amor. Pero la actualidad comienza a mandar en el programa presentado por Emma García.

Ya lo anunciábamos ayer que el subcampeón de ‘Supervivientes 2018’ se postulaba como próximo pretendiente del programa, y a pesar de que el trono de los hombres ya está ocupado, Logan ha querido hacer una visita esta mediodía al plató de Cuatro. En el plató se ha encontrado con amigos, pero todos los focos estaban puestos en su encuentro con Sofía, que ejerce como “opinionista” en MYHYV.

La ganadora de ‘Supervivientes 2018’ parece que ha encontrado un nuevo sitio en otro de los programas de Mediaset. Pero tendrá que compartir, muy a su pesar, plató con Logan, con el que mantiene una relación de amor-odio desde el principio del reality. Hoy hemos podido comprobar un enorme ataque de celos de Sofía cuando ha podido ver fuera de cámaras a Steisy, que estaba hoy invitada al programa, hablando con Logan.

Según Sofía, Steisy y Logan estaban muy cerca hablando juntos y se han callado cuando ella ha aparecido. Sofía no ha podido callarse y lo ha soltado en directo en el plató. Pero Steisy, que no es de la que se muerde la lengua le ha respondido, “para hacerme lo mismo tendría que ser tú pero como no soy tú, no creo que me haga lo mismo”, y Sofía, con un claro ataque de celos también ha respondido, “ni en tus mejores sueños podrías parecerte a mí”.

Parece que Logan ya está levantando pasiones en ‘MYHYV’, y todavía no ha empezado en su trono.